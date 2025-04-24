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ABD'nin güvenlik duvarı delindi mi? Pentagon'da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, cep telefonu sinyalinin zayıf olduğu Pentagon binasında iletişimi kolaylaştırmak bahanesiyle, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'ı masaüstü bilgisayarına kurdurduğu iddia edildi. Ancak bu uygulamanın yasaklı olduğu güvenli alanda kullanılması ve gizli bilgilerin dışarıyla paylaşılması, "Signalgate" adı verilen skandalı daha da derinleştirdi. ABD'nin güvenlik duvarı delindi mi? Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:51
ABD’nin güvenlik duvarı delindi mi?Pentagon’da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Washington Post'un haberine göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'daki zayıf cep telefonu sinyalini gerekçe göstererek, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'ı ofisindeki masaüstü bilgisayara kurdurdu. Ancak güvenli alanlarda kullanımı yasak olan bu uygulama üzerinden yürütülen iletişim, gizli bilgilerin dışarı sızmasına yol açarak "Signalgate" skandalını daha da büyüttü.

ABD’nin güvenlik duvarı delindi mi?Pentagon’da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Kaynaklara göre Hegseth, Signal'ı yalnızca bir bilgisayara değil, ofisindeki ikinci bir bilgisayara da kurdurdu. Bu uygulamayı kullanarak Yemen'deki İran destekli militanlara yönelik planlanan bir askeri operasyonun detaylarını —hava saldırılarının zamanını, kullanılacak uçak ve silah türlerini— hem Beyaz Saray danışmanlarıyla hem de ailesiyle paylaştı.

ABD’nin güvenlik duvarı delindi mi?Pentagon’da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Bu mesajlar, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz'un kurduğu ve aralarında CIA Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de bulunduğu 20 kişilik bir Signal grubunda yazıldı. Hatta bir habere göre Waltz, yanlışlıkla bu gruba The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmenini de ekledi.

ABD’nin güvenlik duvarı delindi mi?Pentagon’da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Güvenlik Zinciri Delindi: Aile Üyeleri de Gruba Dahil Edilmiş

Skandalın boyutları, Hegseth'in oluşturduğu başka bir Signal grubuna eşi Jennifer, kardeşi Phil ve kişisel avukatı Tim Parlatore'u da dahil ettiği ortaya çıkınca daha da büyüdü. Jennifer Hegseth'in Savunma Bakanlığı ile hiçbir bağı bulunmazken, kardeşi Phil Pentagon'da İç Güvenlik Bakanlığı'nda görev yapıyor. Parlatore ise Donanma'ya yeni dönen bir askeri savunma avukatı.

ABD’nin güvenlik duvarı delindi mi?Pentagon’da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Kriz Büyüyor: Denetleme Kurulu Devrede, Kongre Baskı Yapıyor

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin iki önemli ismi —Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker ve Demokrat Senatör Jack Reed—, Hegseth'in Signal kullanımıyla ilgili Savunma Bakanlığı Denetleme Kurulu'na resmi başvuruda bulundu. Kurul, bu ay soruşturma başlatmayı kabul etti.

ABD’nin güvenlik duvarı delindi mi?Pentagon’da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Bu gelişmelerin ardından Hegseth, medya ve siyasi baskılara direnmeye çalışırken bir yandan da Pentagon içindeki iktidar mücadelesiyle boğuşuyor.

ABD’nin güvenlik duvarı delindi mi?Pentagon’da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Pentagon'da Çatlak Sesler: Hegseth, Üç Yardımcısını Görevden Aldı

Geçen hafta Hegseth, yakın çalıştığı üç üst düzey yardımcısı —Dan Caldwell, Colin Carroll ve Darin Selnick— ile yollarını ayırdı. Yardımcılarını gizli bilgileri sızdırmakla suçlayan Hegseth, kamuoyuna yönelik açıklamalarında medya ile bu isimlerin iş birliği yaparak "Trump yönetiminin ajandasını sabote ettiklerini" iddia etti.

ABD’nin güvenlik duvarı delindi mi?Pentagon’da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Üç eski yardımcı ise ortak bir açıklamayla suçlamaları "iftira" olarak niteledi. Özellikle Caldwell ve Selnick'in Hegseth ile yıllara dayanan yakınlığı, bu krizin ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan Hegseth'in genel sekreteri Joe Kasper'ın da görevden ayrılacağı açıklandı.

ABD’nin güvenlik duvarı delindi mi?Pentagon’da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Bin Laden operasyonunu yöneten emekli Amiral William McRaven, CNN'e verdiği demeçte Hegseth'in kriz yönetimini sert şekilde eleştirdi. McRaven, Signal üzerinden paylaşılan bilgilerin "kesinlikle gizli olduğunu" vurgulayarak, Hegseth'i daha fazla sorumluluk almaya ve profesyonel askeri kadrolara kulak vermeye çağırdı.

"Bu tür bir göreve biraz karizma ve özgüvenle gelirsin, ama yanında alçakgönüllülük de getirmen gerekir. Aksi halde, bu iş seni çok çabuk küçültür."

ABD’nin güvenlik duvarı delindi mi?Pentagon’da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Trump Sahip Çıkıyor, Ancak Görevde Kalması Belirsiz

Tüm bu skandallara rağmen, eski televizyon yorumcusu olan Hegseth'e en büyük destek yine Donald Trump'tan geldi. Başkan, Hegseth'in "harika bir iş çıkardığını" söyledi. Ancak Pentagon içindeki güvensizlik, Kongre baskısı ve artan kamuoyu tepkisi, Hegseth'in koltuğunu koruyup koruyamayacağı sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor.