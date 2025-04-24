ABD'nin güvenlik duvarı delindi mi? Pentagon'da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!

Bin Laden operasyonunu yöneten emekli Amiral William McRaven, CNN'e verdiği demeçte Hegseth'in kriz yönetimini sert şekilde eleştirdi. McRaven, Signal üzerinden paylaşılan bilgilerin "kesinlikle gizli olduğunu" vurgulayarak, Hegseth'i daha fazla sorumluluk almaya ve profesyonel askeri kadrolara kulak vermeye çağırdı.

"Bu tür bir göreve biraz karizma ve özgüvenle gelirsin, ama yanında alçakgönüllülük de getirmen gerekir. Aksi halde, bu iş seni çok çabuk küçültür."