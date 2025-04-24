24 Nisan 2025, Perşembe
ABD'nin güvenlik duvarı delindi mi? Pentagon'da krizin adı Signalgate: Savunma Bakanı’nın ofis bilgisayarında yasaklı uygulama!
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, cep telefonu sinyalinin zayıf olduğu Pentagon binasında iletişimi kolaylaştırmak bahanesiyle, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'ı masaüstü bilgisayarına kurdurduğu iddia edildi. Ancak bu uygulamanın yasaklı olduğu güvenli alanda kullanılması ve gizli bilgilerin dışarıyla paylaşılması, "Signalgate" adı verilen skandalı daha da derinleştirdi. ABD'nin güvenlik duvarı delindi mi? Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:51