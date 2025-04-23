Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek

Kilise geleneklerine göre, ölümünden sonra kullanılan papalık yüzüğü de Vatikan duvarları içinde sembolik olarak yok edilecek.

Ayrıca cenaze masraflarının kilise tarafından değil, adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından karşılanmasını isteyen Papa'nın bu isteğine de uygun davranıldı. Vatikan, bağışçının kimliğini gizli tuttu.