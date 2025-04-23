23 Nisan 2025, Çarşamba
Papa'nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası'nda! Vatikan'ın duvarları içinde yok edilecek
Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından bugün, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'na getirildi. Ahşap tabutu, yaşamını sürdürdüğü Casa Santa Marta'dan başlayan sade bir tören eşliğinde, kırmızı cüppeli kardinal alayının ardından bazilikaya taşındı. Meydanda toplanan on binlerce kişi, Papa'yı son kez görebilmek için alana akın etti.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:30