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Papa'nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası'nda! Vatikan'ın duvarları içinde yok edilecek

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından bugün, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'na getirildi. Ahşap tabutu, yaşamını sürdürdüğü Casa Santa Marta'dan başlayan sade bir tören eşliğinde, kırmızı cüppeli kardinal alayının ardından bazilikaya taşındı. Meydanda toplanan on binlerce kişi, Papa'yı son kez görebilmek için alana akın etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:30
Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek

Hayatını kaybeden Papa Francis'in naaşı, hafta sonu düzenlenecek cenaze töreni öncesinde halkın ziyaretine açılmak üzere çarşamba günü Aziz Petrus Bazilikası'na getirildi.

Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek

Papa'nın açık ahşap tabutu, yaşamını sürdürdüğü ve hayata gözlerini yumduğu Casa Santa Marta'dan, kırmızı cüppeli kardinal alayının ardından, yaklaşık 500 metrelik bir mesafede bulunan bazilikaya doğru taşıyıcılar eşliğinde taşındı.

Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek

Papa Francis'in vasiyetinde sade bir tören yapılması özellikle talep edildi. Önceki papaların aksine, süslü tabutlar yerine yalnızca isminin yazılı olduğu basit bir mezarda defnedilecek.

Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek

Kilise geleneklerine göre, ölümünden sonra kullanılan papalık yüzüğü de Vatikan duvarları içinde sembolik olarak yok edilecek.

Ayrıca cenaze masraflarının kilise tarafından değil, adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından karşılanmasını isteyen Papa'nın bu isteğine de uygun davranıldı. Vatikan, bağışçının kimliğini gizli tuttu.

Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek

Cumartesi Cenaze, Mayıs'ta Yeni Papa Seçimi

Papa'nın cenaze töreni, cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.00'de, Kardinaller Koleji Dekanı Giovanni Battista Re'nin yönetiminde gerçekleştirilecek. Ardından Vatikan geleneklerine göre, 9 günlük yas süreci başlayacak. Yeni Papa'yı belirleyecek Kardinaller Meclisi'nin ise 6-10 Mayıs tarihleri arasında toplanması bekleniyor.

Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek

Liderler Roma'da Buluşuyor

Dünyanın dört bir yanından devlet başkanları ve üst düzey liderler, Papa'ya veda için Vatikan'a gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın törene katılması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise cenazeye katılmayacak.

Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek

"Meryem Ana'nın Yanına": Papa'nın Vasiyeti Yerine Getirilecek

Papa Francis'in hayattayken yaptığı özel bir isteğe göre, naaşı, en çok değer verdiği Meryem Ana ikonunun bulunduğu ve her yurt dışı ziyaretinin ardından dua etmek için gittiği Azize Meryem Bazilikası'na defnedilecek. Bu durum, Francis'i Vatikan duvarlarının dışında gömülen ilk papa yapacak.

Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek

İşte Papa'nın İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası'na taşınmasından bazı çarpıcı kareler...

Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek
Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek
Papa’nın naaşı İsviçre muhafızları eşliğinde Aziz Petrus Bazilikası’nda! Vatikan’ın duvarları içinde yok edilecek