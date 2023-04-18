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Haberler Galeri F-16 adımını "son dakika" koduyla duyurdular! Yunan basınında gündem oldu: Biden’dan yeşil ışık

F-16 adımını "son dakika" koduyla duyurdular! Yunan basınında gündem oldu: Biden’dan yeşil ışık

ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti. Link-16, taktik veri bağlantısı olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor. Bunun üzerine ABD'nin F-16 adımı Yunanistan'da manşet oldu. Türk F-16 savaş uçaklarının yazılımını yükseltecek paket için 'Yeşil ışık' ve 'F-16 ve F-35'ler için büyük pazarlık güçlü şekilde sürüyor' başlıkları atan Yunan medyası, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 10:12
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ABD’nin adımı dünyada manşet! Yunan’dan çarpıcı F-16 yorumu

Türkiye ve ABD arasında uzun süredir müzakere edilen F-16 satışında sona yaklaşılıyor, Kongre'nin komite liderleri savaş uçaklarının modernizasyon paketlerinin bir kısmının Türkiye'ye satışı için gayr-i resmi onay verdi. Joe Biden yönetimi F-16 filosu için üst model yazılım paketi satışı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

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ABD’nin adımı dünyada manşet! Yunan’dan çarpıcı F-16 yorumu

ABD Dışişleri Bakanlığı, radarlar ve elektronik sistemler dahil parçaların resmi satış için gelecek hafta Pazartesi gününe kadar onay verebilir. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü konunun hem Türkiye hem de Türkiye ile ortak görevlere katılan tüm Müttefik ve ortaklar için 'temel bir uçuş emniyeti konusu' olduğu vurgulandı.

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ABD’nin adımı dünyada manşet! Yunan’dan çarpıcı F-16 yorumu

Resmi açıklamada, "Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunun elektronik yazılımını güncel standarda taşıma çabalarını desteklemektedir. Bu satış, iletişimi güncelleyerek ve yerde çarpışmanın önlenmesi gibi güvenlik önlemlerini iyileştirerek, Türkiye'nin NATO ile birlikte işlerliğini güçlendirecektir" denildi.

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ABD’nin adımı dünyada manşet! Yunan’dan çarpıcı F-16 yorumu

Savunma Güvenlik İşbirliği Dairesi'nin (DSCA) internet sitesinde olası satışa ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verildi. 259 milyon dolarlık paketin donanım ve yazılım güncellemelerini, entegrasyon ve test desteğini, eğitim ve eğitim ekipmanını, yedek parça ve onarım parçalarının yanı sıra teknik belgeleri kapsadığı belirtildi. DSCA açıklamasında ayrıca, paketin bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.

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ABD’nin adımı dünyada manşet! Yunan’dan çarpıcı F-16 yorumu

Kongre'den geçmesi halinde 259 milyon dolarlık paket uzun süre sonra Türkiye'ye yapılan ilk savunma ekipmanı satışı olacak. Türkiye'nin yeni F-16 jetleri ve modernizasyon kitleri talebine ilişkin daha kapsamlı anlaşmanın akıbetiyse henüz belirsiz.