F-16 adımını "son dakika" koduyla duyurdular! Yunan basınında gündem oldu: Biden’dan yeşil ışık

ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti. Link-16, taktik veri bağlantısı olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor. Bunun üzerine ABD'nin F-16 adımı Yunanistan'da manşet oldu. Türk F-16 savaş uçaklarının yazılımını yükseltecek paket için 'Yeşil ışık' ve 'F-16 ve F-35'ler için büyük pazarlık güçlü şekilde sürüyor' başlıkları atan Yunan medyası, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine vurgu yaptı.