Para için ölüme kafa tuttu! Bir anlık hata sonu oldu

Çinli akrobat, gösteri yaptığı sırada metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti. İzleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, akrobatlar ip yardımıyla metrelerce havaya yükseldiği sırada Zhang isimli erkek akrobatın bacaklarıyla Sun'u yakalayamadığı ve talihsiz kadının metrelerce yüksekten yere düştüğü görüldü.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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