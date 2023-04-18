18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Para için ölüme kafa tuttu! Bir anlık hata sonu oldu

Para için ölüme kafa tuttu! Bir anlık hata sonu oldu

Çinli akrobat, gösteri yaptığı sırada metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti. İzleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, akrobatlar ip yardımıyla metrelerce havaya yükseldiği sırada Zhang isimli erkek akrobatın bacaklarıyla Sun'u yakalayamadığı ve talihsiz kadının metrelerce yüksekten yere düştüğü görüldü.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 12:45
  • 1
  • 49
Para için ölüme kafa tuttu! Bir anlık hata sonu oldu

Çin'in Anhui eyaletinde yer alan Suzhou şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü Çinli kadın akrobat, gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 49
Para için ölüme kafa tuttu! Bir anlık hata sonu oldu

İzleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, akrobatlar ip yardımıyla metrelerce havaya yükseldiği sırada Zhang isimli erkek akrobatın bacaklarıyla Sun'u yakalayamadığı ve Sun'un metrelerce yüksekten yere düştüğü görüldü.

  • 3
  • 49
Para için ölüme kafa tuttu! Bir anlık hata sonu oldu

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sun'un tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı ifade edildi.

  • 4
  • 49
Para için ölüme kafa tuttu! Bir anlık hata sonu oldu

Zhang ve Sun'un evli oldukları ve iki çocukları bulunduğu aktarıldı.

  • 5
  • 49
Para için ölüme kafa tuttu! Bir anlık hata sonu oldu

Akrobatların daha fazla para kazanmak için gösteri sırasında emniyet kemeri kullanmadıkları ifade edildi.