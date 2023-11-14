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Kassam Tugayları tek tek katliam tanklarını imha etti! Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi: Dahiya Doktrini diyorlar! İsrail gizliyor

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas da direnişini sürdürüyor. Son olarak Hamas roketatarlar ile İsrail tanklarını hedef aldığı görüntüleri yayınladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında görüntüleri yorumladı. Enformasyon savaşını vurgulayan Ağar, "Belki Türk televizyonlarında ilk defa buradan söyleyeyim" ifadelerini kullanarak katil İsrail'in stratejisini anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 13:40
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Kassam Tugayları tek tek katliam tanklarını imha etti! Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi: Dahiya Doktrini diyorlar! İsrail gizliyor

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Hamas güçleri direniş gösteriyor.

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Kassam Tugayları tek tek katliam tanklarını imha etti! Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi: Dahiya Doktrini diyorlar! İsrail gizliyor

Harabeye dönen Gazze'deki binalara konuşlanan Hamas güçleri roketatarlar ile sokaklarda ilerleyen İsrail tanklarını vuruyor.

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Kassam Tugayları tek tek katliam tanklarını imha etti! Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi: Dahiya Doktrini diyorlar! İsrail gizliyor

Ayrıca Hamas çatışamlarda İsrail tanklarına karşı güdümlü tanksavar füzeleri de kullanıyor.

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Kassam Tugayları tek tek katliam tanklarını imha etti! Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi: Dahiya Doktrini diyorlar! İsrail gizliyor

Görüntüler Gazze içlerindeki sert çatışmaların boyutunu gözler önüne seriyor.

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Kassam Tugayları tek tek katliam tanklarını imha etti! Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi: Dahiya Doktrini diyorlar! İsrail gizliyor

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında görüntüleri yorumladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;