Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar

Havacılık tarihi boyunca insanlık, uçakları daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için sürekli çaba harcadı. Özellikle ulusal savunma ve askeri gücün önemli bir unsuru olan jetler, geçmişte hayal dahi edilemeyen sınırları aşmış durumda. Bu uçaklar, sadece savunma değil, aynı zamanda keşif ve hızlı müdahale gibi çeşitli görevler için de kritik öneme sahiptirler. 2024 listesi geldi. İşte dünyanın en hızlı uçakları...