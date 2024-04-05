05 Nisan 2024, Cuma
Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar
Uçaklar, tarih boyunca savaşların önemli aktörleri olmuştur, hızlarıyla sıklıkla dikkat çekerler. Uluslararası ilişkilerin kritik bir parçası olan hava teknolojileri, devletler arasındaki rekabetin ve çatışmaların seyrini belirlemiştir. Günümüzde, silahlanma yarışı hız kesmeden devam ederken, en yeni ve en hızlı uçaklar büyük bir stratejik öneme sahiptir. İşte, hızlarına göre sıralanmış dünyanın en hızlı 10 uçağı...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 14:30
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