05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar

Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar

Uçaklar, tarih boyunca savaşların önemli aktörleri olmuştur, hızlarıyla sıklıkla dikkat çekerler. Uluslararası ilişkilerin kritik bir parçası olan hava teknolojileri, devletler arasındaki rekabetin ve çatışmaların seyrini belirlemiştir. Günümüzde, silahlanma yarışı hız kesmeden devam ederken, en yeni ve en hızlı uçaklar büyük bir stratejik öneme sahiptir. İşte, hızlarına göre sıralanmış dünyanın en hızlı 10 uçağı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2024 14:30
  • 1
  • 11
Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar

Havacılık tarihi boyunca insanlık, uçakları daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için sürekli çaba harcadı. Özellikle ulusal savunma ve askeri gücün önemli bir unsuru olan jetler, geçmişte hayal dahi edilemeyen sınırları aşmış durumda. Bu uçaklar, sadece savunma değil, aynı zamanda keşif ve hızlı müdahale gibi çeşitli görevler için de kritik öneme sahiptirler. 2024 listesi geldi. İşte dünyanın en hızlı uçakları...

  • 2
  • 11
Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar

10. F-22 RAPTOR

  • 3
  • 11
Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar

9. MIG-29 FULCRUM

  • 4
  • 11
Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar

8. F-14 TOMCAT

  • 5
  • 11
Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar

7. MIG-23 FLOGGER