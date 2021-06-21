21 Haziran 2021, Pazartesi
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Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hepsini yiyeceklerdi! Facia son anda engellendi
Çin'den servis edilen bu kareler dünyayı ayağa kaldırdı. Koronavirüs pandemisiyle boğuşurken ortaya çıkan bu görüntüler, sabırları taşırdı. Ülkenin güneyindeki bir köpek eti festivalinde kesime götürülen düzinelerce köpek, hayvan aktivistleri tarafından kurtarıldı. Küçük tel kafeslere tıkıştırılmış 68 köpek taşıyan bir kamyon, geçen hafta Cuma günü Çin'in Yulin şehrine giderken durduruldu.
Giriş Tarihi: 21.06.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 17:27
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