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Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hepsini yiyeceklerdi! Facia son anda engellendi

Çin'den servis edilen bu kareler dünyayı ayağa kaldırdı. Koronavirüs pandemisiyle boğuşurken ortaya çıkan bu görüntüler, sabırları taşırdı. Ülkenin güneyindeki bir köpek eti festivalinde kesime götürülen düzinelerce köpek, hayvan aktivistleri tarafından kurtarıldı. Küçük tel kafeslere tıkıştırılmış 68 köpek taşıyan bir kamyon, geçen hafta Cuma günü Çin'in Yulin şehrine giderken durduruldu.

Giriş Tarihi: 21.06.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 17:27
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Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hepsini yiyeceklerdi! Facia son anda engellendi
Aktivistler, bazı hayvanların enfeksiyon kaptığını, diğerlerinin ise öldürülmek ve yenmek amacıyla çalınan evcil hayvanlar gibi göründüğünü söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hepsini yiyeceklerdi! Facia son anda engellendi

KURTARILDIKTAN HEMEN SONRA DOĞUM YAPTI
Hatta hayvanlardan biri hamileydi ve kamyon durdurulup köpekler kurtarıldıktan kısa bir süre sonra iki yavru dünyaya getirdi.

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Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hepsini yiyeceklerdi! Facia son anda engellendi
Humane Society International, kurtarma ekiplerinin kamyon şoförünü ikna etmeyi başardığını ve şu anda 70 hayvanın tamamının barınaklarda bakıldığını söyledi.
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Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hepsini yiyeceklerdi! Facia son anda engellendi
Guangxi aktivisti Liang Jia, "Yetkililerin onları durdurması ve köpeklere el koyması gerekirken Yulin'e köpek kamyonlarının gelmesini izlemek çok sinir bozucuydu." dedi.
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Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hepsini yiyeceklerdi! Facia son anda engellendi

OTOYOLDA BEKLEDİLER
Liang Jia sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden bazı köpekleri kendimiz kurtarmaya karar verdik ve otoyolda bir sonraki kamyonun gelmesini bekledik."