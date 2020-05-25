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ABD'deki Müslümanlardan dikkat çeken kutlama! Ülkede büyük yankı uyandırdı
Dünyada salgının merkezi haline gelen ABD'de Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı. Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazını evde kıldı. Başkent Washington'da bulunan Amerika Diyanet Merkezi önüne arabalarıyla gelen Müslümanlar, araçlarının içinde bayramlaşmak için uzun kuruklar oluşturdu. Bayramlaşmak için gelenlere çeşitli hediyeler, çiçek ve kolonya ikram edildi.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 10:02Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 10:04