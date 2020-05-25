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ABD'deki Müslümanlardan dikkat çeken kutlama! Ülkede büyük yankı uyandırdı

Dünyada salgının merkezi haline gelen ABD'de Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı. Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazını evde kıldı. Başkent Washington'da bulunan Amerika Diyanet Merkezi önüne arabalarıyla gelen Müslümanlar, araçlarının içinde bayramlaşmak için uzun kuruklar oluşturdu. Bayramlaşmak için gelenlere çeşitli hediyeler, çiçek ve kolonya ikram edildi.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 10:04
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ABD'deki Müslümanlardan dikkat çeken kutlama! Ülkede büyük yankı uyandırdı

ABD genelinde birçok eyalette Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi.

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ABD'deki Müslümanlardan dikkat çeken kutlama! Ülkede büyük yankı uyandırdı

Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralı çerçevesinde toplu bayram etkinliklerinin yapılmadığı ABD'de bu yıla "arabada bayramlaşma" (drive thru) damgasını vurdu.

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ABD'deki Müslümanlardan dikkat çeken kutlama! Ülkede büyük yankı uyandırdı

Ülke genelinde hemen tüm eyaletlerdeki Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, araçlarından inmeden bayramlaşmanın yapıldığı ve çocuklara bayram hediyelerinin verildiği buluşmalarda bir araya gelme fırsatı buldu.

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ABD'deki Müslümanlardan dikkat çeken kutlama! Ülkede büyük yankı uyandırdı

AMERİKA DİYANET MERKEZİNE YOĞUN İLGİ

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Washington, Maryland ve Virginia bölgesinde yaşayan yüzlerce Türk ve Amerikalı Müslümanın uzaktan bayramlaşma mekanı oldu.

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ABD'deki Müslümanlardan dikkat çeken kutlama! Ülkede büyük yankı uyandırdı

Merkeze araçlarıyla gelip uzun bir araç kuyruğu oluşturan Müslümanlar, çocuklara bayram hediyelerinin dağıtıldığı etkinlikte bayram neşesini yaşadı.