Bilim insanlarından yeni araştırma! Corona virüse yakalandıktan 11 gün sonra...

İKİNCİ HAFTADAN SONRA AKTİF VİRÜS BULUNAMADI

Çalışmanın yazarları, "Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana biriken verilere dayanarak, semptomatik bireylerde bulaşıcı hastalık dönemi semptomların başlamasından yaklaşık iki gün önce başlar ve semptomların başlangıcının ardından yedi ile on gün sonrasına kadar devam eder. Aktif viral replikasyon ilk haftadan sonra hızla düşer. Çalışmamızda hastalığın ikinci haftasından sonra canlı virüs bulunamadı" ifadelerini kullandı.