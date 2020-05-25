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Bilim insanlarından yeni araştırma! Corona virüse yakalandıktan 11 gün sonra...
Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı dünya genelinde 5 milyon 500 bini aşarken Singapurlu bilim insanlarından hastalığa ilişkin yeni bir araştırma geldi. Yapılan bir araştırmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının testlerde pozitif çıksa bile virüse yakalandıktan 11 gün sonra bulaşıcı olmadığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:42Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:44