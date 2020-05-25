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Bilim insanlarından yeni araştırma! Corona virüse yakalandıktan 11 gün sonra...

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı dünya genelinde 5 milyon 500 bini aşarken Singapurlu bilim insanlarından hastalığa ilişkin yeni bir araştırma geldi. Yapılan bir araştırmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının testlerde pozitif çıksa bile virüse yakalandıktan 11 gün sonra bulaşıcı olmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:44
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Bilim insanlarından yeni araştırma! Corona virüse yakalandıktan 11 gün sonra...

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı dünya genelinde 5 milyon 500 bini aşarken Singapurlu bilim insanlarından hastalığa ilişkin yeni bir araştırma geldi.

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Bilim insanlarından yeni araştırma! Corona virüse yakalandıktan 11 gün sonra...

Singapur Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi ve Tıp Akademisi'nden bilim insanları 73 Covid-19 hastasını inceledi.

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Bilim insanlarından yeni araştırma! Corona virüse yakalandıktan 11 gün sonra...

Araştırmada, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan hastaların semptom (öksürük, ateş) göstermeden önceki 2 gün ile virüs bulaştıktan 11 gün sonraya kadar bulaşıcı olduğu açıklandı. Bununla birlikte çalışmaya katılan gönüllerinin 11 günün ardından izole edilmediği aktarıldı.

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Bilim insanlarından yeni araştırma! Corona virüse yakalandıktan 11 gün sonra...

İKİNCİ HAFTADAN SONRA AKTİF VİRÜS BULUNAMADI

Çalışmanın yazarları, "Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana biriken verilere dayanarak, semptomatik bireylerde bulaşıcı hastalık dönemi semptomların başlamasından yaklaşık iki gün önce başlar ve semptomların başlangıcının ardından yedi ile on gün sonrasına kadar devam eder. Aktif viral replikasyon ilk haftadan sonra hızla düşer. Çalışmamızda hastalığın ikinci haftasından sonra canlı virüs bulunamadı" ifadelerini kullandı.

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Bilim insanlarından yeni araştırma! Corona virüse yakalandıktan 11 gün sonra...

HASTALARIN NE ZAMAN TABURCU OLABİLECEĞİNİ ETKİLEYEBİLİR

Öte yandan, hastaların 11 günün ardından testlerde Covid-19 pozitif çıkmalarına rağmen hastalığı etrafa yaymadıkları belirtildi. Uzmanlar, vücutta kalan aktif olmayan virüs parçacıkları nedeniyle testlerin yanılabileceğini belirtti.