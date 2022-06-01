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Haberler Galeri Her şey bir iddia ile başladı! Türk genci 'olmayan korona testiyle' Almanya'yı dolandırdı

Her şey bir iddia ile başladı! Türk genci 'olmayan korona testiyle' Almanya'yı dolandırdı

Son dakika haberine göre: Almanya, 6 ay içinde zimmetine 5.7 milyon euro para geçiren Emre C. haberi ile sarsılmış durumda. Freiburg kentinde yaşayan Emre C.'nin korona salgını sırasında devleti 5.7 milyon Euro (yaklaşık 100 milyon TL) dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli bu parayı, hiç yapmadığı korona testleri için altı ayda devletten aldı.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:05
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Her şey bir iddia ile başladı! Türk genci ’olmayan korona testiyle’ Almanya’yı dolandırdı

Freiburg kentinde yaşayan ve babası koronavirüs test merkezi işleten Emre C. (20), barda arkadaşları ile sohbet ederken, test merkezlerine kontrolsüz para aktarıldığını anlattı. Arkadaşlarına durumu ispatlayacağını söyleyen 20 yaşındaki stajyer öğrenci Emre, internet üzerinden başvuru yapıp birkaç dakikada hayali test merkezi kurdu. Emre, barı merkezin adresi gösterdi.

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Her şey bir iddia ile başladı! Türk genci ’olmayan korona testiyle’ Almanya’yı dolandırdı

EMRE, Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği'nin Baden Württemberg Şubesi'ne (KVBW), Mart ile Haziran 2021 tarihleri arasında 492 bin koronavirüs testi yaptığını bildirdi.

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Her şey bir iddia ile başladı! Türk genci ’olmayan korona testiyle’ Almanya’yı dolandırdı

KVBW, hiç sorgulama yapmadan Emre'nin hesabına test ücreti olarak 5.7 milyon euro aktardı. Banka görevlisi, bir anda hesaba yatan paradan şüphelenip durumu kara para aklama şüphesiyle polise bildirdi.

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Her şey bir iddia ile başladı! Türk genci ’olmayan korona testiyle’ Almanya’yı dolandırdı

Polis ve savcılık devreye girince Emre tutuklandı. Emre'nin hesabındaki para geri alındı ve önceki gün karar davası için Freiburg Bölge Mahkemesi'nde hâkim önüne çıkarıldı.

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Her şey bir iddia ile başladı! Türk genci ’olmayan korona testiyle’ Almanya’yı dolandırdı

Emre C., "Ne kadar kolay para aktarıldığını göstermek için bu eylemi yaptım" dedi. Gençlik yasaları kapsamında yargılanan Emre, bir hayır kurumuna 1500 euro yardım yapmaya ve mahkeme masraflarını ödemeye mahkum edildi.