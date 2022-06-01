Her şey bir iddia ile başladı! Türk genci 'olmayan korona testiyle' Almanya'yı dolandırdı

Son dakika haberine göre: Almanya, 6 ay içinde zimmetine 5.7 milyon euro para geçiren Emre C. haberi ile sarsılmış durumda. Freiburg kentinde yaşayan Emre C.'nin korona salgını sırasında devleti 5.7 milyon Euro (yaklaşık 100 milyon TL) dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli bu parayı, hiç yapmadığı korona testleri için altı ayda devletten aldı.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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