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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA ABD'de silahlı çatışma çıktı! Nevada'da 4 kişi öldü
ABD'nin Nevada eyaletindeki bir apartmanda silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri 4 cansız bedenle karşılaştı. ABD emniyeti olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı.
Giriş Tarihi: 04.11.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 19:55
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinde meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Henderson emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Açıklamada, polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.
Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.