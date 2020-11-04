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ABD'de silahlı çatışma çıktı! Nevada'da 4 kişi öldü

ABD'nin Nevada eyaletindeki bir apartmanda silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri 4 cansız bedenle karşılaştı. ABD emniyeti olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı.

Giriş Tarihi: 04.11.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 19:55
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ABD'de silahlı çatışma çıktı! Nevada'da 4 kişi öldü

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinde meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Henderson emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.

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ABD'de silahlı çatışma çıktı! Nevada'da 4 kişi öldü

Açıklamada, polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.

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ABD'de silahlı çatışma çıktı! Nevada'da 4 kişi öldü

Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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ABD'de silahlı çatışma çıktı! Nevada'da 4 kişi öldü

Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.