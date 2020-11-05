Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı!

Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken gerçek aslında çok farklı çıktı.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 06:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL