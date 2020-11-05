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Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı!

Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken gerçek aslında çok farklı çıktı.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 06:43
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Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı!

Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor...

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Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı!

Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.

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Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı!

Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.

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Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı!

Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.

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Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı!

Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.