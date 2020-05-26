ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından yeni tehdit

Sahip olduğu 1 milyon 700 bini aşkın Covid-19 kavası ve 100 bine yakın virüs kaynaklı ölümle yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD'yi dev eşek arılarının ardından milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor. Ülkenin bazı eyaletlerinde 17 yıllık döngülerinin ardından ağustos böceklerinin toprak altından çıkmaya başladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL