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ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından yeni tehdit

Sahip olduğu 1 milyon 700 bini aşkın Covid-19 kavası ve 100 bine yakın virüs kaynaklı ölümle yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD'yi dev eşek arılarının ardından milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor. Ülkenin bazı eyaletlerinde 17 yıllık döngülerinin ardından ağustos böceklerinin toprak altından çıkmaya başladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:50
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ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından yeni tehdit

DÖNÜM BAŞINA BİR BUÇUK MİLYON AĞUSTOS BÖCEĞİ
ABD'de dönüm başına 1,5 milyon kadar ağustosböceği ortaya çıkabilir ve Güneybatı Virginia'da yaşayan insanlar, Kuzey Carolina ve Batı Virginia'nın bazı bölümleri bu benzersiz olaya şahit olabilir.

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ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından yeni tehdit

BÖCEKLERİN EN UZUN ÖMÜRLÜSÜ
Periyodik bir yaşamı olan ağustos böcekleri, özellikle de "Magicicada septendecim", bütün böcekler arasında en uzun ömürlü olanları olarak biliniyor.

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ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından yeni tehdit

Böceklerin, yaşamları toprak altında başlıyor, kurtçuk halindeyken ağaç köklerinin özsuyunu emerek besleniyorlar. Bu şekilde 13 veya 17 yıl geçirdikten sonra yetişkin ağustos böcekleri yeryüzüne çıkıyor.

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ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından yeni tehdit

Büyük sürüler halinde ortalığı kapladıktan sonra birkaç hafta içinde çiftleşip yumurta bırakıyorlar. Ardından da ölüyorlar Periyodik ağustos böceklerinin neden sadece 13 veya 17 yılda bir ortaya çıktığı bilim dünyasında gizemini koruyor.

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ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından yeni tehdit

YAPTIKLARI GÜRÜLTÜ KATLANILMAZ OLABİLİR
Ağustos böcekleri insanlar için zararsız, ancak milyonlarcasının birlikte yaptığı gürültü bölgede yaşayan sakinler için zaman zaman katlanılmaz olabilir.