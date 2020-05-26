ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından yeni tehdit | VİDEO

Sahip olduğu 1 milyon 700 bini aşkın Covid-19 kavası ve 100 bine yakın virüs kaynaklı ölümle yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD'yi dev eşek arılarının ardından milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor. Ülkenin bazı eyaletlerinde 17 yıllık döngülerinin ardından ağustos böceklerinin toprak altından çıkmaya başladığı belirtildi.

ABD'de dönüm başına 1,5 milyon kadar ağustosböceği ortaya çıkabilir ve Güneybatı Virginia'da yaşayan insanlar, Kuzey Carolina ve Batı Virginia'nın bazı bölümleri bu benzersiz olaya şahit olabilir.

BÖCEKLERİN EN UZUN ÖMÜRLÜSÜ

Periyodik bir yaşamı olan ağustos böcekleri, özellikle de "Magicicada septendecim", bütün böcekler arasında en uzun ömürlü olanları olarak biliniyor.

Böceklerin, yaşamları toprak altında başlıyor, kurtçuk halindeyken ağaç köklerinin özsuyunu emerek besleniyorlar. Bu şekilde 13 veya 17 yıl geçirdikten sonra yetişkin ağustos böcekleri yeryüzüne çıkıyor.

Büyük sürüler halinde ortalığı kapladıktan sonra birkaç hafta içinde çiftleşip yumurta bırakıyorlar. Ardından da ölüyorlar Periyodik ağustos böceklerinin neden sadece 13 veya 17 yılda bir ortaya çıktığı bilim dünyasında gizemini koruyor.

YAPTIKLARI GÜRÜLTÜ KATLANILMAZ OLABİLİR

Ağustos böcekleri insanlar için zararsız, ancak milyonlarcasının birlikte yaptığı gürültü bölgede yaşayan sakinler için zaman zaman katlanılmaz olabilir.

Virgina Tech Üniversitesi Entomoloji Bölümi'nde araştırmacı olan Eric Day, "Aynı anda çok sayıda ağustosböceği mahallelerde ve çiftliklerde önemli bir gürültü sorunu yaratabilir. Umarım, bu olayın ne kadar seyrek ve muhteşem olduğu düşüncesi, bölge insanlarının duyduğu rahatsızlığın önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

BAZI BİTKİ TÜRLERİ İÇİN TEHLİKE

Bununla birlikte, dişilerin yumurta bırakma alışkanlıkları nedeniyle ağustos böceklerinin orkide, üzüm ve ağaçlar için tehlike yaratabileceği belirtildi.

Virginia Tech Entomoloji Bölümü'nde profesör olan Doug Pfeiffer, "Böcekler, Ağustos aylarında ezici sayılarda ortaya çıkabilir ve tahmin edilen faaliyet alanlarındaki yetiştiriciler dikkatli olmalıdır" uyarısını yaptı.