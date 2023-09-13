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ABD’de hedef çocuklar! LGBT terörüyle aileyi yok etmek istiyorlar

LGBT terörü her geçen gün aileler üzerinde şiddetini artırdı. Bazı ülkelerde LGBT ile ilgili yaptırımlar uygulanırken küresel sermayeden beslenen sapkın zihniyet hakkında ABD'den skandal karar alındı. ABD'nin Kaliforniya Eyalet Meclisi'ndeki karar göre çocuklarının cinsiyet değiştirmesini kabul etmeyen ebeveynlerden velayetleri alınacak. Onaylanan yasa tasarısına tepki yağarken Elon Musk da "Diğer ebeveynle çocuğunuzun kısırlaştırılması konusunda aynı fikirde değişseniz çocuğunuzu kaybedersiniz." açıklamasıyla yasaya karşı çıktı.

Giriş Tarihi: 13.09.2023 17:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 18:05
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ABD’de hedef çocuklar! LGBT terörüyle aileyi yok etmek istiyorlar

Tüm dünyada büyük bir propaganda ağı oluşturan LGBT lobisi, sosyal medya ve dijital platformlarla yetinmeyerek ilkokuldaki çocuklara kadar dayatma çalışmalarını yürütüyor. Özellikle ABD'de küçük çocuklara kadar ulaşan LGBT terörü, ailelerin hayatını kabusa çeviriyor.

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ABD’de hedef çocuklar! LGBT terörüyle aileyi yok etmek istiyorlar

LGBT PROPAGANDASINA MARUZ KALIYORLAR

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ABD’de hedef çocuklar! LGBT terörüyle aileyi yok etmek istiyorlar

Uzun zamandır ABD genelinde sayısız ebeveyn, çocuklarının okullarda LGBT lobisinin propagandasına maruz kaldığını belirtiyordu. İlkokullara kadar inen propaganda çalışmaları, 12-13 yaşlarındaki çocukların cinsiyet değiştirmelerine neden olurken onları ailelerinden ve toplumdan uzaklaştırarak yalnızca LGBT lobisinin üyeleriyle iletişim haline sokuyordu.

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ABD’de hedef çocuklar! LGBT terörüyle aileyi yok etmek istiyorlar

LGBT lobisinin kirli işleri son yıllarda daha görünür hale gelirken Kaliforniya Eyalet Meclisi tartışılacak bir karara imza attı. Karara göre; çocuklarının cinsiyet değiştirmesini kabul etmeyen ve desteklemeyen ebeveynlerden velayeti alarak, başka bir ebeveyne veya hatta devlete geçmesine olanak sağlayacak tasarıyı onayladı.

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ABD’de hedef çocuklar! LGBT terörüyle aileyi yok etmek istiyorlar

LGBT destekçisi yasaya tepkiler de gecikmedi. Cumhuriyetçi muhalefet, bu yasanın ebeveyn haklarını ve özerkliğini ihlal edebileceğini iddia ederek endişelerini dile getirdi.