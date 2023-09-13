ABD’de hedef çocuklar! LGBT terörüyle aileyi yok etmek istiyorlar

LGBT terörü her geçen gün aileler üzerinde şiddetini artırdı. Bazı ülkelerde LGBT ile ilgili yaptırımlar uygulanırken küresel sermayeden beslenen sapkın zihniyet hakkında ABD'den skandal karar alındı. ABD'nin Kaliforniya Eyalet Meclisi'ndeki karar göre çocuklarının cinsiyet değiştirmesini kabul etmeyen ebeveynlerden velayetleri alınacak. Onaylanan yasa tasarısına tepki yağarken Elon Musk da "Diğer ebeveynle çocuğunuzun kısırlaştırılması konusunda aynı fikirde değişseniz çocuğunuzu kaybedersiniz." açıklamasıyla yasaya karşı çıktı.