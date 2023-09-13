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Venedik'e 'ayak bastı' parası! Yoğunluğuna günlük 5 euro çözümü
İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde günlük turist akınlarını kontrol edebilme amacıyla şehre günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınacak. Buna göre, günübirlik gelen turistlerden 5 euroluk giriş ücretinin isteneceği uygulamanın, 2024'ün bahar aylarında turist yoğunluğunun arttığı günlerde devreye alınması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 13.09.2023 14:29Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 14:29