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Venedik'e 'ayak bastı' parası! Yoğunluğuna günlük 5 euro çözümü

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde günlük turist akınlarını kontrol edebilme amacıyla şehre günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınacak. Buna göre, günübirlik gelen turistlerden 5 euroluk giriş ücretinin isteneceği uygulamanın, 2024'ün bahar aylarında turist yoğunluğunun arttığı günlerde devreye alınması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13.09.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 14:29
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Venedik’e ’ayak bastı’ parası! Yoğunluğuna günlük 5 euro çözümü

Venedik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Venedik Belediye Meclisi, kente günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti alınmasına ilişkin belediye yönetiminin gündeme getirdiği kararı, oy çokluğuyla onayladı.

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Venedik’e ’ayak bastı’ parası! Yoğunluğuna günlük 5 euro çözümü

Buna göre, günübirlik gelen turistlerden 5 avroluk giriş ücretinin isteneceği uygulamanın, 2024'ün bahar aylarında turist yoğunluğunun arttığı günlerde devreye alınması bekleniyor.

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Venedik’e ’ayak bastı’ parası! Yoğunluğuna günlük 5 euro çözümü

Belediye meclisinin belirleyeceği takvim doğrultusunda, 2024'te yoğun geçmesi beklenen 30 ayrı günde günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak.

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Venedik’e ’ayak bastı’ parası! Yoğunluğuna günlük 5 euro çözümü

Venedik Belediyesi sınırları içerisindeki tesislerde konaklayanlar, Venedik'in içinde bulunduğu Veneto Bölgesi'nde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri bu ücreti ödemekten muaf tutulacak.

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Venedik’e ’ayak bastı’ parası! Yoğunluğuna günlük 5 euro çözümü

Alınan bu kararın amacının, kentin hassas yapısına uygun olarak belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtildi.