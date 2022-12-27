ABD’de hayat felç oldu! Bölge Valisi duyurdu: Dışarıda olmak hala tehlikeli! Yollar terk edilmiş otomobillerle dolu

BUFFALO'DA YOL KENARLARI TERK EDİLMİŞ ARAÇLARLA DOLU

New York Valisi Kathy Hochul, basın toplantısında, Buffalo kentinde, "Fırtına sırasında sürücülerce terk edilmiş çok sayıda aracın bulunduğu", kurtarma ekiplerinin evinde veya aracında mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bilgisini paylaştı.

Buffalo Belediyesi yetkilileri, kurtarma çalışmalarında kullanılan bazı vasıtaların da mahsur kaldığı ve diğer çekici araçlarla kurtarıldığını açıkladı.

"Dışarıda olmak hâlâ tehlikeli bir durum." ifadesini kullanan Vali Hochul, Twitter'dan, bugün bölgedeki otoyolların yeniden açılacağının müjdesini verdi.

Buffalo'nun da içinde olduğu Erie'de en az 27 can kaybına neden olan fırtınanın en son 1977'de yaşanan tipiden daha şiddetli olduğu vurgulandı.