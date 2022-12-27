27 Aralık 2022, Salı
ABD'de hayat felç oldu! Bölge Valisi duyurdu: Dışarıda olmak hala tehlikeli! Yollar terk edilmiş otomobillerle dolu
ABD'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ülkenin çoğu yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı. ABD hava yolu trafiğini takip eden FlghtAware'e göre sadece bugün hava koşulları yüzünden ülke içinde 4 bin 756 uçuş iptal edilirken son 4 günde gerçekleştirilemeyen uçuş sayısı 15 bine yaklaştı. Ülke içi hava yolu ulaşımında bugün 12 bin 134 uçuş ise gecikmeli olarak gerçekleştirilebildi. Rötar yapan hava yolu firmalarının peronlarında on binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Giriş Tarihi: 27.12.2022 22:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 22:33
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24