28 Aralık 2022, Çarşamba
Avrupa kalkan olduğu PKK tarafından savaş alanına döndü! İşte uyuşturucu kaçakçılığı ve militan devşirmeye izin vermenin sonucu
Batı ülkelerinin beslediği PKK, militanlarını Avrupa ülkelerinde toplama devam ediyor. Avrupa, farklı ülkelerde dernekler kurarak uyuşturucu ticareti ve örgüte üye toplayan PKK'ya yıllarca destek verdi. Terör örgütü PKK ise bugünlerde Fransa'nın başkenti Paris, İngiltere'nin başkenti Londra ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da polisle çatışıyor.
Giriş Tarihi: 28.12.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:26
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