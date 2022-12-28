Avrupa kalkan olduğu PKK tarafından savaş alanına döndü! İşte uyuşturucu kaçakçılığı ve militan devşirmeye izin vermenin sonucu

3 kişiyi öldüren saldırgan, Fransız vatandaşı aşırı sağcı William M. adlı göçmen karşıtı çıktı. Ancak PKK sempatizanları, hiçbir dayanak olmamasına rağmen saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutarak Paris'ten Londra'ya, Helsinki'den de Atina'ya kadar Avrupa'nın dört bir yanında sokakları ateşe verdiler.