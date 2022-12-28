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Haberler Galeri Avrupa kalkan olduğu PKK tarafından savaş alanına döndü! İşte uyuşturucu kaçakçılığı ve militan devşirmeye izin vermenin sonucu

Avrupa kalkan olduğu PKK tarafından savaş alanına döndü! İşte uyuşturucu kaçakçılığı ve militan devşirmeye izin vermenin sonucu

Batı ülkelerinin beslediği PKK, militanlarını Avrupa ülkelerinde toplama devam ediyor. Avrupa, farklı ülkelerde dernekler kurarak uyuşturucu ticareti ve örgüte üye toplayan PKK'ya yıllarca destek verdi. Terör örgütü PKK ise bugünlerde Fransa'nın başkenti Paris, İngiltere'nin başkenti Londra ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da polisle çatışıyor.

Giriş Tarihi: 28.12.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:26
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Avrupa kalkan olduğu PKK tarafından savaş alanına döndü! İşte uyuşturucu kaçakçılığı ve militan devşirmeye izin vermenin sonucu

Terör örgütü PKK yandaşları yine Avrupa kentlerini yaktı. PKK militanları Türkiye'de ise on binlerce kişinin ölümünden sorumlu. Bunlara rağmen Batı, teröristlere kol kanat geriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avrupa kalkan olduğu PKK tarafından savaş alanına döndü! İşte uyuşturucu kaçakçılığı ve militan devşirmeye izin vermenin sonucu

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta düzenlenen saldırının ardından Avrupa ülkeleri bir kez daha terör örgütü PKK'nın vandallığıyla yüzleşti.

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Avrupa kalkan olduğu PKK tarafından savaş alanına döndü! İşte uyuşturucu kaçakçılığı ve militan devşirmeye izin vermenin sonucu

3 kişiyi öldüren saldırgan, Fransız vatandaşı aşırı sağcı William M. adlı göçmen karşıtı çıktı. Ancak PKK sempatizanları, hiçbir dayanak olmamasına rağmen saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutarak Paris'ten Londra'ya, Helsinki'den de Atina'ya kadar Avrupa'nın dört bir yanında sokakları ateşe verdiler.

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Avrupa kalkan olduğu PKK tarafından savaş alanına döndü! İşte uyuşturucu kaçakçılığı ve militan devşirmeye izin vermenin sonucu

Bu olanlar Avrupa ülkeleri için ilk de değil. Terör örgütü PKK destekçileri daha önce de defalarca Batı'da da şiddete başvurdu.

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Avrupa kalkan olduğu PKK tarafından savaş alanına döndü! İşte uyuşturucu kaçakçılığı ve militan devşirmeye izin vermenin sonucu

Türkiye'de ise on binlerce kişinin ölümünden sorumlular. Ancak Avrupalı ülkeler, terör örgütü PKK ve militanlarına kalkan olmayı sürdürüyor.