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ABD'de mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

ABD'de salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı. Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seçim sonrasında şiddete ve yağma olaylarına karışanları sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve haklarında gerekli işlemleri yapacaklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 03.11.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 09:45
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ABD'de mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

Siyahi Amerikalı George Floyd'un, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan şiddet içerikli protestolar, seçim öncesinde iş yeri sahiplerini endişelendiriyor.

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ABD'de mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

Washington'daki mağazalar, bankalar ve iş merkezlerinin de içinde olduğu birçok bina, seçim sonrasında muhtemel protesto veya yağma olaylarına dair önlem almaya başladı.

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ABD'de mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

Bununla beraber New York'ta da benzer endişelerin hakim olduğu ve çeşitli güvenlik önlemlerinin alındığı, New York polisinin halka uyarılarda bulunduğu belirtildi.

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ABD'de mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

Binaların dış camlarını ve giriş kapılarını tahta plakalarla kapatan işletmeciler, seçim öncesi ve sonrasında mesai yapacak güvenlik çalışanlarının sayısını da artırdı.

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ABD'de mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seçim sonrasında şiddete ve yağma olaylarına karışanları sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve haklarında gerekli işlemleri yapacaklarını duyurdu.