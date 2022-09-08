ABD’nin PKK üssündeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin görüntüledi! Dünya basını bu kareyi konuşuyor

Türkiye'nin operasyon sinyali vermesiyle dengelerin değiştiği Suriye'de, ABD bir kez daha teröristlerle omuz omuza. İç savaş ülkesi Suriye'ye 2015'te doğrudan asker sokan ABD'nin, halihazırda Suriye'de 900 askeri bulunduğu tahmin ediliyor. Terör örgütü PKK'ya binlerce TIR dolusu silah gönderen Amerikan ordusu, ana üs olarak ise güneydeki El Tanf'ı kullanıyor.