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Haberler Galeri ABD'nin PKK üssündeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin görüntüledi! Dünya basını bu kareyi konuşuyor

ABD'nin PKK üssündeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin görüntüledi! Dünya basını bu kareyi konuşuyor

ABD'nin beslediği PKK'nın elindeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin, AFP haber ajansı tarafından dünyaya servis edildi. Türkiye sınırına 4,5 kilometre yakınlıktaki üssün görüntüleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Terör örgütü PKK'ya binlerce TIR dolusu silah gönderen Amerikan ordusu, ana üs olarak ise güneydeki El Tanf'ı kullanıyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 11:57
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ABD’nin PKK üssündeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin görüntüledi! Dünya basını bu kareyi konuşuyor

Türkiye'nin operasyon sinyali vermesiyle dengelerin değiştiği Suriye'de, ABD bir kez daha teröristlerle omuz omuza. İç savaş ülkesi Suriye'ye 2015'te doğrudan asker sokan ABD'nin, halihazırda Suriye'de 900 askeri bulunduğu tahmin ediliyor. Terör örgütü PKK'ya binlerce TIR dolusu silah gönderen Amerikan ordusu, ana üs olarak ise güneydeki El Tanf'ı kullanıyor.

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ABD’nin PKK üssündeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin görüntüledi! Dünya basını bu kareyi konuşuyor

Ankara, yaz mevsimine girilirken Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yi hedef alacak yeni bir operasyon yapacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hazırlıklarımızı tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" cümlesini kurmasıyla, tüm dünyanın dikkati bir anda Suriye'ye çevrildi.

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ABD’nin PKK üssündeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin görüntüledi! Dünya basını bu kareyi konuşuyor

Agence France-Presse (AFP) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izleyen üçüncü günde, yani 26 Mayıs tarihinde Haseke'nin doğusundaki petrol bölgesi Rumeylan'da devriye gezen ABD konvoyunun fotoğraflarını servis etti.

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ABD’nin PKK üssündeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin görüntüledi! Dünya basını bu kareyi konuşuyor

Türkiye, halihazırda PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG'nin kontrolünde tuttuğu batıdaki Menbiç'ten doğudaki Kamışlı'ya kadar uzanan sınır hattının teröristlerden tamamen temizlenmesini istiyor. Söz konusu hatta yalnızca Rasulayn ve Tel Abyad arası Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin kontrolünde.

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ABD’nin PKK üssündeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin görüntüledi! Dünya basını bu kareyi konuşuyor

ABD'LİLERDEN DEVRİYE, RUSLARDAN PANTSIR

YPG'li teröristler Türkiye'nin operasyonu telaffuz etmesiyle hemen Beşar Esad'dan yardım istedi. Suriye ordu birlikleriyle işbirliğine gideceklerini duyuran YPG'li teröristler, Türkiye'ye yanıt vereceklerini ileri sürdüler.