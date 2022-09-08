08 Eylül 2022, Perşembe
ABD'nin PKK üssündeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin görüntüledi! Dünya basını bu kareyi konuşuyor
ABD'nin beslediği PKK'nın elindeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin, AFP haber ajansı tarafından dünyaya servis edildi. Türkiye sınırına 4,5 kilometre yakınlıktaki üssün görüntüleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Terör örgütü PKK'ya binlerce TIR dolusu silah gönderen Amerikan ordusu, ana üs olarak ise güneydeki El Tanf'ı kullanıyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 11:57
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