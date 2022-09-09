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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi! Başkan Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki

DEAŞ ile mücadele amacıyla kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü'ne bağlı ABD askerleri önceki gün PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat ve eğitim gerçekleştirdi. ABD'nin beslediği PKK'nın elindeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin, AFP haber ajansı tarafından dünyaya servis edildi. Başkan Erdoğan, Türkiye sınırındaki skandal tatbikata tepki gösterdi. Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "ABD terör örgütlerine eğitim desteği veriyor." dedi.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 14:25
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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi! Başkan Erdoğan’dan ABD’ye sert tepki

Suriye'de YPG/PKK güçlerine destek vermeyi sürdüren ABD, önceki gün de Türkiye'nin Şırnak ilinin karşısındaki Derik vilayetinde PKK/YPG'nin ana unsuru oluşturduğu SDG'ye silahlı eğitim verdi.

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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi! Başkan Erdoğan’dan ABD’ye sert tepki

Başkan Erdoğan, Türkiye sınırındaki skandal tatbikata tepki gösterdi. Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "ABD terör örgütlerine eğitim desteği veriyor." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ / VİDEO

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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi! Başkan Erdoğan’dan ABD’ye sert tepki

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"SDP konusunda malesef ABD'nin bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adlarını Suriye Demokratik Güçleri olarak koyuyorlar. Bu bir kamuflajdır. Malesef ABD bu terör örgütlerine binlerce TIR araç gereç mühimmat bugüne kadar hep gönderdi ve hala gönderiyor. Sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri Irak'ta da yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Silah, mühimmat araç gereç desteklerinin yanı sıra ciddi bir eğitim desteği veriyorlar. BM Genel Kurulu'nda Sayın Başkan ile görüşme fırsatı bulursak orada bu konuyu kendileriyle tekrar görüşeceğim."

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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi! Başkan Erdoğan’dan ABD’ye sert tepki

ABD'DE SKANDAL TATBİKAT

Tatbikatın Birleşik Ortak Görev Gücü'nün Twitter hesabından paylaşılması ve Fransız AFP ajansına servis edilmesi dikkat çekti. AFP'nin haberinde tatbikatın terör örgütü DEAŞ'a karşı yapıldığı belirtilirken, Twitter paylaşımında ise "Birlikte güçlü olduğumuzu gösteriyoruz! Derik'te ortak askeri eğitim düzenledik. Birlikte DEAŞ'ın yenilmesi, bölgesel barış ve istikrar konusunda kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

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ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi! Başkan Erdoğan’dan ABD’ye sert tepki

FÜZE EĞİTİMİ

YPG'ye yakın haber sitelerine göre Derik kentinin sınıra yakın Teqil Beqil köyünde gerçekleştirilen tatbikatta RPG füzeleri, zırhlı araçlar ve ABD'ye ait keşif uçakları kullanılırken, ilk defa bu bölgede ortak tatbikat gerçekleştirildi.