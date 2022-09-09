09 Eylül 2022, Cuma
ABD sınırın dibinde teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi! Başkan Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki
DEAŞ ile mücadele amacıyla kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü'ne bağlı ABD askerleri önceki gün PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat ve eğitim gerçekleştirdi. ABD'nin beslediği PKK'nın elindeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin, AFP haber ajansı tarafından dünyaya servis edildi. Başkan Erdoğan, Türkiye sınırındaki skandal tatbikata tepki gösterdi. Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "ABD terör örgütlerine eğitim desteği veriyor." dedi.
Giriş Tarihi: 09.09.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 14:25
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