08 Eylül 2022, Perşembe
Geçmişten günümüze İngiliz Kraliçesi II.Elizabeth! İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan monarkı
İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü. 21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor". İşte II.Elizabeth'in hayatına dair farklı kareler...
Giriş Tarihi: 08.09.2022 22:17 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 22:20
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