Geçmişten günümüze İngiliz Kraliçesi II.Elizabeth! İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan monarkı

Elizabeth, 10 Haziran 1921'de Korfu Adası'nda dünyaya gelen ve doğumunda "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanı verilen Philip ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip'in, savaşın ardından o dönem prenses olan Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.