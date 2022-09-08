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Haberler Galeri Geçmişten günümüze İngiliz Kraliçesi II.Elizabeth! İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan monarkı

Geçmişten günümüze İngiliz Kraliçesi II.Elizabeth! İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan monarkı

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü. 21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor". İşte II.Elizabeth'in hayatına dair farklı kareler...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 22:17 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 22:20
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Geçmişten günümüze İngiliz Kraliçesi II.Elizabeth! İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan monarkı

Ailesinin küçükken "Lilibet" diye seslendiği ve evde özel eğitim verdiği Elizabeth'in, hayvanları çok sevdiği, özellikle atlara ve köpeklere özel ilgisinin olduğu biliniyor.

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Geçmişten günümüze İngiliz Kraliçesi II.Elizabeth! İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan monarkı

Babası Kral 6. George'un 1952'de ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe Elizabeth, 2 Haziran 1953'te ise resmi törenle taç giydi.

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Geçmişten günümüze İngiliz Kraliçesi II.Elizabeth! İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan monarkı

Kraliçe Elizabeth, İngiliz Monarşisinde 70 yıllık hükümdarlığıyla, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

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Geçmişten günümüze İngiliz Kraliçesi II.Elizabeth! İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan monarkı

Kraliçe, 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi, ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, "televizyondan canlı yayımlanan ilk kraliyet taç giyme töreni" oldu.

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Geçmişten günümüze İngiliz Kraliçesi II.Elizabeth! İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan monarkı

Elizabeth, 10 Haziran 1921'de Korfu Adası'nda dünyaya gelen ve doğumunda "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanı verilen Philip ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip'in, savaşın ardından o dönem prenses olan Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.