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DSÖ Rusya'nın Kovid-19 aşısına onay verdi mi? Flaş açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın ilk koronavirüs(Kovid-19) aşısını resmen tescil ettiklerini duyurmuş ve kızının da aşılandığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz." uyarısında bulundu ve Rusya'nın tescil ettiği aşıyla ilgili mesaj verdi. İşte DSÖ'den yapılan son dakika açıklamasının detayları...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 21:18
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DSÖ Rusya'nın Kovid-19 aşısına onay verdi mi? Flaş açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için ülkelere uyarıda bulunarak, "Sınırlı tedarikleri stratejik ve küresel olarak paylaşmak aslında her ülkenin ulusal çıkarına. Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil. Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz." dedi.

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DSÖ Rusya'nın Kovid-19 aşısına onay verdi mi? Flaş açıklama

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'un tedavisi, ilaç ve aşıları konusunda ülkeleri paylaşıma davet etti.

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DSÖ Rusya'nın Kovid-19 aşısına onay verdi mi? Flaş açıklama

Ülkelerin, Kovid-19 aşısı tedarikini sağlarken ulusal çıkarlarını öncelikli hale getirmesinin salgını daha da kötüleştireceğine dikkati çeken Ghebreyesus, Kovid-19 aşı ve diğer tedavilerinin stratejik ve küresel olarak paylaşılmasının aslında her ülkenin kendi çıkarına olduğunu vurguladı.

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DSÖ Rusya'nın Kovid-19 aşısına onay verdi mi? Flaş açıklama

"Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil." diyen Ghebreyesus, "aşı milliyetçiliğinin" önlenmesi çağrısında bulundu.

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DSÖ Rusya'nın Kovid-19 aşısına onay verdi mi? Flaş açıklama

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu amaçla "ACT-Accelerator" programı kapsamında hükümet ve özel sektörle birlikte çalıştığını, böylelikle en yüksek risk altında olanların salgın konusundaki yeni tedavi yöntemlerinden faydalanmasının amaçlandığını kaydetti.