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DSÖ Rusya'nın Kovid-19 aşısına onay verdi mi? Flaş açıklama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın ilk koronavirüs(Kovid-19) aşısını resmen tescil ettiklerini duyurmuş ve kızının da aşılandığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz." uyarısında bulundu ve Rusya'nın tescil ettiği aşıyla ilgili mesaj verdi. İşte DSÖ'den yapılan son dakika açıklamasının detayları...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 21:18
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