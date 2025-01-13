ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

MESAJ SORUNU

Ama bir başka önemli sorun mesajlaşma sorunuydu. Benim bulunduğum bölgede çok acil durumlarda uyarı mesajı gelir. Aktif etmişseniz bu uyarı mesajı gelir. Ancak yangın olan bölgelerde uyarı mesajlarını aktive etmedikleri için veya yangın olan bölgelere alarm gönderildi ancak yangın olan bölgelerde evleri iş yerleri olan insanlar o an için başka bir bölgedeyse bu mesajlar onlara ulaşmadı. Evlerinin yangın bölgesinde olduğunu öğrenemediler.