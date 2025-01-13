13 Ocak 2025, Pazartesi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber'de anlattı: ABD'nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD yangını söndürmede neden yetersiz kaldı? Los Angeles'ta son durum ne? Gazeteci İrfan Sapmaz, A Haber canlı yayınında Washington'dan son durumu anlattı. Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Sapmaz, şu ana kadar belirlenebilen 150 milyar dolarlık bir zararın olduğunu ve bölgenin yeniden yapılandırılmasının 10 yıl süreceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:16