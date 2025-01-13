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ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber'de anlattı: ABD'nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

ABD yangını söndürmede neden yetersiz kaldı? Los Angeles'ta son durum ne? Gazeteci İrfan Sapmaz, A Haber canlı yayınında Washington'dan son durumu anlattı. Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Sapmaz, şu ana kadar belirlenebilen 150 milyar dolarlık bir zararın olduğunu ve bölgenin yeniden yapılandırılmasının 10 yıl süreceğini belirtti.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:16
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

ABD'de kabusu yaşıyor. Alevlerle boğuşan ABD'de yangında can kaybı 24'e yükseldi.

ABD'NİN KARİZMASI ÇİZİLDİ

Kaliforniya'dan kıyamet sahneleri gelmeye devam ederken durumun bu hafta daha da kötüleşeceği belirtiliyor.

ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

Gazeteci İrfan Sapmaz, A Haber canlı yayınında Washington'dan son durumu anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

YANGINDA SON DURUM

Maalesef kontrol altına alınamadı. Ekipler çeşitli bölgelerde çalışmalarını sürdürürken rüzgarların bu hafta başında geri dönmesiyle yangın tehdidin artacağı belirtiliyor. Şu ana kadar 105 binden fazla sakin hala tahliye emri altında. Ölü sayısı 24'e yükseldi.

ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

TAHLİYELERDE ZORLUKLAR YAŞANDI

İlk günlerde yangınlar bölgede başladığı zaman tahliyelerde inanılmaz zorluklar yaşandı. İnsanlar evlerini arabalarını bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Ekiplerin bölgeye ulaşması adına yollardaki lüks araçların hepsi yolların kenarlarına itilerek yollar açılıp yangın bölgelerine yetkililerin ulaşması sağlanmaya çalışıldı.

ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

MESAJ SORUNU

Ama bir başka önemli sorun mesajlaşma sorunuydu. Benim bulunduğum bölgede çok acil durumlarda uyarı mesajı gelir. Aktif etmişseniz bu uyarı mesajı gelir. Ancak yangın olan bölgelerde uyarı mesajlarını aktive etmedikleri için veya yangın olan bölgelere alarm gönderildi ancak yangın olan bölgelerde evleri iş yerleri olan insanlar o an için başka bir bölgedeyse bu mesajlar onlara ulaşmadı. Evlerinin yangın bölgesinde olduğunu öğrenemediler.

ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

YAĞMALAMA OLAYLARI

Bunun gibi birçok sorunlar çıktı. Ayrıca yağmalama olayları var. Bölgedeki yetkililerin odaklandığı tek şey var yangınları bir an önce söndürebilmek. Bu anlamda da Meksika'dan Kanada'dan Teksas'tan komşu eyaletlerden yardımlar alınıyor.

ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

YANGINDA ZENGİNLERİN EVİNE ÖZEL MÜDAHALE

Doğru olabilir. Her eyaletin yasaları farklı kanunları farklı. Parasını verip nasıl getirdiler onu bilmiyorum. ABD'de bu konuşuluyor.

Evlerin içerisinde ne kadar insanların olduğu henüz bilinmiyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

16 milyar dolarlık yardım talebi yapıldı.

ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

YENİDEN YAPILANMA 10 YIL SÜRECEK

Bölgedeki yıkıntıların temizlenmesi bölgede yeniden yapılanmaların nasıl gideceğiyle ilgili bir plan hazırlanmış. Yaklaşık 10 yıl gibi bir süreyi gösteriyor. 12 bin 500 yanan ev var. Şu ana kadar belirlenebilen 150 milyar dolarlık bir zarar var. Ancak evlerin yandığı yerlere henüz girilebilmiş değil. Hasar tespit raporları çıkarılabilmiş değil.

ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

ABD'NİN ÇARESİZLİĞİ: ACİZLİK VAR

Hiç kimse böyle bir yangın ABD gibi bir süper gücün çaresizliğini görmemişti ya da görmek istemediler bugüne kadar ama gerçekten bir acizlik var bu bölgede.

ABD YANIYOR! YÖNETİM ÇARESİZ
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

ABD'nin karizmasının çizildiğini söyleyebiliriz. İnsanlar nereye müracaat edeceklerini bilmiyorlar. Sistem kilitlenmiş vaziyette.

ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

İşte ABD'deki yangından görüntüler...

ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi
ABD çaresiz! İhmaller yağmalar... A Haber’de anlattı: ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi