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ABD bu görüntüleri konuşuyor! Okul katliamında yeni gelişme: Ölüme terk etmişler…

24 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Teksas'taki okul katliamının yankıları sürüyor. 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği olaya dair sular durulmuyor. Daha önce ihmal sebebiyle suçlanan polislere ait olan güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıkınca ülke ayağa kalktı. Görüntülerde emniyet güçlerinin tam teçhizatlı olarak saldırganın olduğu sınıfa girmek için 1 saat beklediği görülüyor.

Giriş Tarihi: 21.06.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 19:52
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ABD bu görüntüleri konuşuyor! Okul katliamında yeni gelişme: Ölüme terk etmişler…

Teksas'ın Uvalde şehrindeki Robb İlköğretim Okulu'na 24 Mayıs'ta akşam sularında yapılan silahlı saldırı bütün dünyanın kanını dondurmuştu.

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ABD bu görüntüleri konuşuyor! Okul katliamında yeni gelişme: Ölüme terk etmişler…

19 ÖĞRENCİ 2 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Katil 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saldırısı sonucu 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetmişti.

Ramos içeride kendine barikat kurarken, Teksas kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girerek katili etkisiz hale getirilmişti.

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ABD bu görüntüleri konuşuyor! Okul katliamında yeni gelişme: Ölüme terk etmişler…

DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDE TEPKİ TOPLADI

Olayın vahameti ve güvenlik güçlerinin hatalı yaklaşımı başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok kesiminde tepkilerin büyümesine neden oldu.

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ABD bu görüntüleri konuşuyor! Okul katliamında yeni gelişme: Ölüme terk etmişler…

"POLİS MÜDAHALE ETMEDİ"

Görgü tanıkları, olay yerine gelen polislerin müdahale etmediğini iddia etmiş, emniyet de bu nedenle özür dilemişti.

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ABD bu görüntüleri konuşuyor! Okul katliamında yeni gelişme: Ölüme terk etmişler…

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Daha bu skandal durulmamışken, ülkenin gündemine oturan yeni görüntüler ortaya çıktı.