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ABD bu görüntüleri konuşuyor! Okul katliamında yeni gelişme: Ölüme terk etmişler…
24 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Teksas'taki okul katliamının yankıları sürüyor. 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği olaya dair sular durulmuyor. Daha önce ihmal sebebiyle suçlanan polislere ait olan güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıkınca ülke ayağa kalktı. Görüntülerde emniyet güçlerinin tam teçhizatlı olarak saldırganın olduğu sınıfa girmek için 1 saat beklediği görülüyor.
Giriş Tarihi: 21.06.2022 19:12Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 19:52