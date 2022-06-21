21 Haziran 2022, Salı
Güney Kore Nuri'yi ikinci kez uzaya fırlattı! Ülkenin ilk yerli ve milli roketi
Güney Kore'nin Goheung-gun kentindeki Naro Uzay Merkezi'nden ülkenin ilk yerli ve milli roketi Nuri uzaya fırlatıldı. Roketin, taşıdığı uyduları Dünya'nın 700 kilometre üzerindeki yörüngeye yerleştirmesi planlanıyor. Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 21.06.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 12:25
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