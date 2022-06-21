Güney Kore Nuri'yi ikinci kez uzaya fırlattı! Ülkenin ilk yerli ve milli roketi

Güney Kore'nin Goheung-gun kentindeki Naro Uzay Merkezi'nden ülkenin ilk yerli ve milli roketi Nuri uzaya fırlatıldı. Roketin, taşıdığı uyduları Dünya'nın 700 kilometre üzerindeki yörüngeye yerleştirmesi planlanıyor. Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.