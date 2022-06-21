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Güney Kore Nuri'yi ikinci kez uzaya fırlattı! Ülkenin ilk yerli ve milli roketi

Güney Kore'nin Goheung-gun kentindeki Naro Uzay Merkezi'nden ülkenin ilk yerli ve milli roketi Nuri uzaya fırlatıldı. Roketin, taşıdığı uyduları Dünya'nın 700 kilometre üzerindeki yörüngeye yerleştirmesi planlanıyor. Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.06.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 12:25
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Güney Kore Nuri’yi ikinci kez uzaya fırlattı! Ülkenin ilk yerli ve milli roketi

Güney Kore, yerli üretim roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya gönderdi.

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Güney Kore Nuri’yi ikinci kez uzaya fırlattı! Ülkenin ilk yerli ve milli roketi

Yonhap ajansının haberine göre, 2021'de üzerindeki 1,5 ton yapay uyduyu yörüngeye yerleştirmede başarısız olan roket, Goheung-gun kentindeki Naro Uzay Merkezi'nden ikinci kez fırlatıldı.

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Güney Kore Nuri’yi ikinci kez uzaya fırlattı! Ülkenin ilk yerli ve milli roketi

Roketin, taşıdığı uyduları Dünya'nın 700 kilometre üzerindeki yörüngeye yerleştirmesi planlanıyor.

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Güney Kore Nuri’yi ikinci kez uzaya fırlattı! Ülkenin ilk yerli ve milli roketi

Görev başarılı olduğu takdirde, Güney Kore kendi teknolojisiyle uzaya uydu yerleştiren 7'nci ülke olacak.

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Güney Kore Nuri’yi ikinci kez uzaya fırlattı! Ülkenin ilk yerli ve milli roketi

Denemenin sonuçlarının bugün geç saatlerde açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.