22 Haziran 2022, Çarşamba
Güneydoğu Asya’da felaket! Can kaybı 124’e yükseldi: 122 yılın en kötü sel felaketi
Güneydoğu Asya ülkelerinde günlerdir aralıksız süren muson yağmurları hayatı felç etti. Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e ulaştı. Bangladeş Afet Yönetimi Departmanı Genel Direktörü Atiqul Haque, Sylhet bölgesindeki sel felaketinin son 122 yılın en kötüsü olduğunu açıklayarak, "Ordu ve donanmanın sel sularında mahsur kalan daha fazla kişiye ulaşmasıyla kurtarma ve yardım operasyonları yoğunlaştırıldı" dedi.
Giriş Tarihi: 22.06.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 16:15
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