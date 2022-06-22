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Güneydoğu Asya’da felaket! Can kaybı 124’e yükseldi: 122 yılın en kötü sel felaketi

Güneydoğu Asya ülkelerinde günlerdir aralıksız süren muson yağmurları hayatı felç etti. Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e ulaştı. Bangladeş Afet Yönetimi Departmanı Genel Direktörü Atiqul Haque, Sylhet bölgesindeki sel felaketinin son 122 yılın en kötüsü olduğunu açıklayarak, "Ordu ve donanmanın sel sularında mahsur kalan daha fazla kişiye ulaşmasıyla kurtarma ve yardım operasyonları yoğunlaştırıldı" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.06.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 16:15
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Güneydoğu Asya’da felaket! Can kaybı 124’e yükseldi: 122 yılın en kötü sel felaketi

Bangladeş'te Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağışların yol açtığı sellerde 64 bölgenin 27'sinde 36 kişi hayatını kaybetti.

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Güneydoğu Asya’da felaket! Can kaybı 124’e yükseldi: 122 yılın en kötü sel felaketi

Yaklaşık 2.5 milyon kişiye ev sahipliği yapan Sunamganj'ın en az yüzde 94'ü ve yaklaşık 4 milyon kişiye ev sahipliği yapan Sylhet'in yüzde 85'i sular altında kaldı.

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Güneydoğu Asya’da felaket! Can kaybı 124’e yükseldi: 122 yılın en kötü sel felaketi

Sunamganj ve Sylhet bölgelerinde yaşayan milyonlarca kişi, son 4 günü evlerinin çatısında geçirirken, içme suyu, yiyecek ve ilaçlara erişemedi. Sylhet İslami Yardım Derneği Koordinatörü Jakir Hossain, "Bunun gibi bir şey daha önce hiç görmedim. Suda yüzen cesetleri ve ölü hayvanları gördüm. Hasarın boyutu korkunç. Sığınaklardaki durum korkunç ve ziyaret ettiğimiz sığınma evlerinden birinde 3 kişi öldü. Sağlık merkezlerinin az olması ve içme suyunun kirlenmesi nedeniyle artan ishal ve su kaynaklı hastalık vakaları var" ifadelerini kullandı.

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Güneydoğu Asya’da felaket! Can kaybı 124’e yükseldi: 122 yılın en kötü sel felaketi

Seller nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, 4 milyon kişinin daha evlerinde mahsur kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Güneydoğu Asya’da felaket! Can kaybı 124’e yükseldi: 122 yılın en kötü sel felaketi

122 YILIN EN KÖTÜ SEL FELAKETİ

Bangladeş Afet Yönetimi Departmanı Genel Direktörü Atiqul Haque, Sylhet bölgesindeki sel felaketinin son 122 yılın en kötüsü olduğunu açıklayarak, "Ordu ve donanmanın sel sularında mahsur kalan daha fazla kişiye ulaşmasıyla kurtarma ve yardım operasyonları yoğunlaştırıldı" dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bangladeş'teki acil duruma müdahale etmek için 2.5 milyon dolarlık fon arıyor. Yapılan açıklamada, "1,6 milyonu çocuk olmak üzere 4 milyon kişi, ani selde mahsur kaldı. Acil yardıma ihtiyaç var. UNICEF şimdiden 80 bin haneye bir hafta boyunca temiz su sağlayabilecek 400 bin su arıtma tableti gönderdi" denildi.