Güneydoğu Asya’da felaket! Can kaybı 124’e yükseldi: 122 yılın en kötü sel felaketi

122 YILIN EN KÖTÜ SEL FELAKETİ

Bangladeş Afet Yönetimi Departmanı Genel Direktörü Atiqul Haque, Sylhet bölgesindeki sel felaketinin son 122 yılın en kötüsü olduğunu açıklayarak, "Ordu ve donanmanın sel sularında mahsur kalan daha fazla kişiye ulaşmasıyla kurtarma ve yardım operasyonları yoğunlaştırıldı" dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bangladeş'teki acil duruma müdahale etmek için 2.5 milyon dolarlık fon arıyor. Yapılan açıklamada, "1,6 milyonu çocuk olmak üzere 4 milyon kişi, ani selde mahsur kaldı. Acil yardıma ihtiyaç var. UNICEF şimdiden 80 bin haneye bir hafta boyunca temiz su sağlayabilecek 400 bin su arıtma tableti gönderdi" denildi.