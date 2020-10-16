ABD Başkanı Trump'tan skandal sözler... Canlı yayındaki gerginlik ülkeye damga vurdu!

Kovid-19 hastalık sürecini anlatan Trump, "İlk zamanlar biraz ateşim vardı. Sanırım ciğerlerim de enfekte olmuştu. Doktorlar riske atmak istemedi ve hastaneye gittik. Burada bana antikor kokteyli verdiler. Kısa sürede kendimi iyi hissettim." diye konuştu.