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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD Başkanı Trump'tan skandal sözler... Canlı yayındaki gerginlik ülkeye damga vurdu! ABD Başkanı Trump'tan skandal sözler... Canlı yayındaki gerginlik ülkeye damga vurdu! ABD Başkanı Donald Trump, NBC canlı yayınında seçmenlerin iç politikayla ilgili sorularını yanıtlarken Demokrat başkan adayı Joe Biden ile 29 Eylül'de gerçekleştirdiği canlı yayın tartışması öncesi koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığını hatırlamadığını söyledi. Sunucu Guthrie ile Trump arasında yaşanan gerginlik programa damga vurdu. Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:46
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nden yapılan NBC canlı yayınında izleyicilerin ve sunucu Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtladı.
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Sunucu Guthrie ile Trump arasında zaman zaman yaşanan gerginlik programa damga vurdu.
Kovid-19 hastalık sürecini anlatan Trump, "İlk zamanlar biraz ateşim vardı. Sanırım ciğerlerim de enfekte olmuştu. Doktorlar riske atmak istemedi ve hastaneye gittik. Burada bana antikor kokteyli verdiler. Kısa sürede kendimi iyi hissettim." diye konuştu.
"MASKE TAKAN KİŞİLER DE HASTALIĞA YAKALANIYOR" Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile 29 Eylül'de yaptığı canlı yayın tartışmasından kısa süre sonra Kovid-19'a yakalanmasıyla akla gelen, "Trump, canlı yayına çıkmadan virüs testi yaptırmadı mı?" sorusunu da yanıtladı.
Doktorlarının kendini düzenli kontrol ettiğini vurgulayan Trump, "O canlı yayından önce test yaptırmış da olabilirim, yaptırmamış da. Şu anda hatırlamıyorum." dedi.