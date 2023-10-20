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Gazze'de 600 bin masum sivil ölümle burun buruna! Katil İsrail kana doymuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 342 kişi yaralanmıştı. Aynı zamanda Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışı kesildi. Dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail'in Gazze Şeridi'ni uyguladığı abluka baskısının 600 bin insanın hayatını tehlike altında bıraktığını belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2023 13:37
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Gazze’de 600 bin masum sivil ölümle burun buruna! Katil İsrail kana doymuyor

Katil İsrail, abluka altına aldığı Gazze'de insanlık suçu işliyor. İsrail ordusunun 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında yüzlerce masum sivil hayatını kaybetti.

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Gazze’de 600 bin masum sivil ölümle burun buruna! Katil İsrail kana doymuyor

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail'in hastane saldırısına tepkiler çığ gibi yükselirken, Tel Aviv yönetimi "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara harekatının sinyallini verdi.

İsrail devlet televizyonu ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

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Gazze’de 600 bin masum sivil ölümle burun buruna! Katil İsrail kana doymuyor

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, İnsan Hakları İzleme Örgütü (WHO) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki yeni tehlikeye dikakt çekti.

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Gazze’de 600 bin masum sivil ölümle burun buruna! Katil İsrail kana doymuyor

600 BİN İNSANIN HAYATI TEHLİKEDE

HRW'nin, X sosyal platform hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukasıyla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı kaydedildi.

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Gazze’de 600 bin masum sivil ölümle burun buruna! Katil İsrail kana doymuyor

İsrail'in 11 Ekim'de Gazze'nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığı aktarılan açıklamada, su, yakıt ve elektrik girişine izin vermemenin insanların hayatlarını tehlikeye attığı ifade edildi.