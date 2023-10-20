Gazze’de 600 bin masum sivil ölümle burun buruna! Katil İsrail kana doymuyor

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail'in hastane saldırısına tepkiler çığ gibi yükselirken, Tel Aviv yönetimi "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara harekatının sinyallini verdi.

İsrail devlet televizyonu ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.