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Gazze'de 600 bin masum sivil ölümle burun buruna! Katil İsrail kana doymuyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 342 kişi yaralanmıştı. Aynı zamanda Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışı kesildi. Dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail'in Gazze Şeridi'ni uyguladığı abluka baskısının 600 bin insanın hayatını tehlike altında bıraktığını belirtildi.