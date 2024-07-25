ABD Başkan Adayı Donald Trump Kamala Harris’i hedef aldı: ABD’yi yok edecek radikal solcu bir deli

"DEMOKRATLAR BİDEN'I GÖREVDEN ALMAKLA TEHDİT ETTİ"

ABD başkanının görevini icra edemeyeceği sonucuna varılması durumunda, başkanın görevden alınarak yerine yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını öngören ABD Anayasası'nın 25. maddesine atıfta bulunan Trump, Demokratların Biden'ı görevden almakla tehdit ettiğini savundu. Trump, "Aslında olan şey, Demokrat Parti liderlerinin, patronların, çok demokratik olmayan bir hareketle, 'Ya çekil ya da 25. maddeyi kullanarak seni saf dışı bırakacağız' demeleriydi" ifadelerini kullandı.