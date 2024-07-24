ABD Kongre binası çevresinde Katil Netanyahu'ya dev protesto! "Savaş suçlusu" | Binlerce kişi caddeyi trafiğe kapattı

Terör devleti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Washington DC'de ABD Kongresinde yapacağı konuşma öncesinde çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi. Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve savaş karşıtı pankart ve dövizler taşıdı. Binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı. İşte kare kare o anlar...