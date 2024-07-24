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ABD Kongre binası çevresinde Katil Netanyahu'ya dev protesto! "Savaş suçlusu" | Binlerce kişi caddeyi trafiğe kapattı

Terör devleti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Washington DC'de ABD Kongresinde yapacağı konuşma öncesinde çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi. Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve savaş karşıtı pankart ve dövizler taşıdı. Binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 24.07.2024 22:49 Güncelleme: 24.07.2024 22:53
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ABD Kongre binası çevresinde Katil Netanyahu’ya protesto!

Katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Washington DC'de ABD Kongresinde yapacağı konuşma öncesinde çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi.

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ABD Kongre binası çevresinde Katil Netanyahu’ya protesto!

Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve savaş karşıtı pankart ve dövizler taşıdı.

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ABD Kongre binası çevresinde Katil Netanyahu’ya protesto!

ABD Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi de Netanyahu'ya karşı protesto düzenledi ve Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

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ABD Kongre binası çevresinde Katil Netanyahu’ya protesto!

Polis, göstericilere müdahale etti.

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ABD Kongre binası çevresinde Katil Netanyahu’ya protesto!

100'DEN FAZLA STAJYER BOYKOT ETTİ

ABD Kongresinde 100'den fazla stajyer de Netanyahu'nun konuşmasını boykot edeceğini duyurdu.