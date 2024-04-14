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ABD basınından İsrail iddiası! Beyaz Saray Tel Aviv'i yalnız bıraktı

7 Ekim tarihinden itibaren Filistin zulmünün yaşandığı Orta Doğu'da bir kez daha gerilim yükseldi. 1 Nisan'da İsrail'in büyükelçiliğine yönelik saldırısı ile sarsılan İran'dan İHA'lı saldırı düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e desteğini açıklarken İran'ı da uyarmıştı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. CNN'e konuşan bir yetkili ABD'nin "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söyledi.

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024 09:49
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ABD basınından İsrail iddiası! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır." mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

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ABD basınından İsrail iddiası! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.

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ABD basınından İsrail iddiası! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

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ABD basınından İsrail iddiası! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

İRAN'IN SALDIRILARI YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRMÜŞ

Öte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.

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ABD basınından İsrail iddiası! Beyaz Saray Tel Aviv’i yalnız bıraktı

ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "İsrail'e desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.