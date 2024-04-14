ABD basınından İsrail iddiası! Beyaz Saray Tel Aviv'i yalnız bıraktı

7 Ekim tarihinden itibaren Filistin zulmünün yaşandığı Orta Doğu'da bir kez daha gerilim yükseldi. 1 Nisan'da İsrail'in büyükelçiliğine yönelik saldırısı ile sarsılan İran'dan İHA'lı saldırı düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e desteğini açıklarken İran'ı da uyarmıştı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. CNN'e konuşan bir yetkili ABD'nin "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söyledi.

ahaber.com.tr AA Giriş Tarihi: 14.04.2024 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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