14 Nisan 2024, Pazar
Gazze'yi unuttular katliamcı İsrail'e destek verdiler! Katil Netanyahu'ya 'yanındayız' mesajı
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan ve sivilleri katleden İsrail, 1 Nisan'da İran'ın büyükelçiliğine yönelik saldırı düzenledi. İran bu saldırıya karşılık gece saatlerinde İsrail'e İHA'lı saldırı düzenlendi. İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepkiler geldi. İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin tepkileri derlendi.
Giriş Tarihi: 14.04.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 12:32
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