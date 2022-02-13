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ABD basınından flaş Rusya iddiası! Gözler Baltık ülkelerine çevrildi
ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi Washington Post tarafından farklı bir konuyla gündeme getirildi. ABD basınındaki haberde Rusya'nın Ukrayna dışında farklı bir hamleye odaklandığını belirtildi. Anbean takip edilen Avrupa'nın doğusundaki gerginlikte gözler Baltık ülkelerine çevrildi.
Giriş Tarihi: 13.02.2022 12:02Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 12:32