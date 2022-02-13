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ABD basınından flaş Rusya iddiası! Gözler Baltık ülkelerine çevrildi

ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi Washington Post tarafından farklı bir konuyla gündeme getirildi. ABD basınındaki haberde Rusya'nın Ukrayna dışında farklı bir hamleye odaklandığını belirtildi. Anbean takip edilen Avrupa'nın doğusundaki gerginlikte gözler Baltık ülkelerine çevrildi.

Giriş Tarihi: 13.02.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 12:32
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ABD basınından flaş Rusya iddiası! Gözler Baltık ülkelerine çevrildi

Tüm dünyanın gözü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeydi. 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov'dan bir açıklama geldi.

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ABD basınından flaş Rusya iddiası! Gözler Baltık ülkelerine çevrildi

"DURUMLAR GERGİN"

İki liderin görüşmesinden bahseden Uşakov, "Ukrayna çevresindeki gergin durumun bağlamında, Biden Rusya'ya yapılacak yaptırımlardan bahsediyor. Putin, Rus tarafının yaklaşımlarından ayrıntılı bir biçimde bahsetti" sözlerine yer verdi.

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ABD basınından flaş Rusya iddiası! Gözler Baltık ülkelerine çevrildi

"HİSTERİ ZİRVEYE ULAŞTI"

Uşakov, "Rusya'nın ulusal güvenliğine dair sorunları çözme zamanının geldiğini açıkladı" ifadelerini kullanırken, Başkan Biden tarafından dile getirilen kaygıların Rusya tarafından dikkate alınacağını söyledi. Ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov görüşme ile ilgili "Histeri zirveye ulaştı ancak Cumhurbaşkanları temasları sürdürme konusunda anlaştılar" dedi.

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ABD basınından flaş Rusya iddiası! Gözler Baltık ülkelerine çevrildi

WASHİNGTON POST'TA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Washinton Post, ise başka bir tehlikeye dikkat çekerek, Belarus'ta devam eden Rus askeri tatbikatlarının Batı ittifakının uzun vadeli güvenliği için endişe verici risklere neden olabileceğini söyledi. Belarus'ta yapılan eylemlerin kalıcı bir askeri Rus varlığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

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ABD basınından flaş Rusya iddiası! Gözler Baltık ülkelerine çevrildi

"UKRAYNA HEDEFİ GEÇİCİ OLABİLİR"

Gazetenin iddiasına göre, Belarus'taki Rus askerği yığınağı 'şimdilik' Ukrayna'yı hedefliyor gibi görünüyor. Ancak ülkenin komşuları olan Litvanya, Letonya ve Estonya gibi baltık ülkelerinde de küçük kıpırdamalar var.