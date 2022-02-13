ABD basınından flaş Rusya iddiası! Gözler Baltık ülkelerine çevrildi

"UKRAYNA HEDEFİ GEÇİCİ OLABİLİR"

Gazetenin iddiasına göre, Belarus'taki Rus askerği yığınağı 'şimdilik' Ukrayna'yı hedefliyor gibi görünüyor. Ancak ülkenin komşuları olan Litvanya, Letonya ve Estonya gibi baltık ülkelerinde de küçük kıpırdamalar var.