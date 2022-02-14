14 Şubat 2022, Pazartesi
Ukrayna savaş için sivilleri eğitiyor! Kadın-Erkek 7'den 70'e cephede
Avrupa'nın doğusundaki Rusya-Ukrayna krizi her geçen gün büyümeye devam ediyor. ABD, AB ve NATO'nun Rusya ile temas kurmaya devam ederken, Ukrayna da sivil vatandaşlarını olası savaşa hazırlıyor. Dünya basınına servis edilen görüntülerde kadın-erkek ve 7'den 70'e herkesin silah eğitimi aldığı görüldü.
Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 10:13
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