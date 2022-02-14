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Ukrayna savaş için sivilleri eğitiyor! Kadın-Erkek 7'den 70'e cephede

Avrupa'nın doğusundaki Rusya-Ukrayna krizi her geçen gün büyümeye devam ediyor. ABD, AB ve NATO'nun Rusya ile temas kurmaya devam ederken, Ukrayna da sivil vatandaşlarını olası savaşa hazırlıyor. Dünya basınına servis edilen görüntülerde kadın-erkek ve 7'den 70'e herkesin silah eğitimi aldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 10:13
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Ukrayna savaş için sivilleri eğitiyor! Kadın-Erkek 7’den 70’e cephede

Özellikle ABD Başkanı Biden Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına kesin gözüyle bakarken gözler Avrupa'nın doğusuna çevrildi. Ukrayna'dan yapılan açıklamalarda "Asla teslim olmayacağız" mesajı verilmişti. Ukrayna tarafından servis edilen görüntülerde sivillerin savaşa hazırlandığı gözlendi.

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Ukrayna savaş için sivilleri eğitiyor! Kadın-Erkek 7’den 70’e cephede

Geçtiğimiz günlerde Alman haber dergisi Der Spiegel tarafından ortaya atılan "Rusya, Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edecek" iddiasının ardından yeni bir tarih daha ortaya atıldı.

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Ukrayna savaş için sivilleri eğitiyor! Kadın-Erkek 7’den 70’e cephede

ABD'nin, İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba başlayabileceğini ilettiğini belirten Haaretz gazetesi, Tel Aviv'in bu bilgi üzerine vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiğini yazdı.

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Ukrayna savaş için sivilleri eğitiyor! Kadın-Erkek 7’den 70’e cephede

Giderek yaklaşan bu tarihler, Ukrayna'da da kırmızı alarma neden oldu.

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Ukrayna savaş için sivilleri eğitiyor! Kadın-Erkek 7’den 70’e cephede

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, halkın kentten tahliye edilmesine yönelik tüm çalışmaların tamamlandığını duyurdu.