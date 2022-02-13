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Haberler Galeri Tarih verildi! Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı? İşgal bu hafta mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Tarih verildi! Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı? İşgal bu hafta mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Alman haber dergisi Der Spiegel bu sabah, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 16 Şubat Çarşamba günü başlayacak' haberini geçti. Dergi haberi 'Biden'a verilen son CIA brifinglerine' dayandırdı. Peki Rusya - Ukrayna savaşı yakın mı? Ülkeler vatandaşlarını Ukrayna'dan neden çekiyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, dünyanın kilitlendiği Rusya - Ukrayna gerilimini A Haber'de değerlendirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 11:55
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Tarih verildi! Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı? İşgal bu hafta mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Giderek büyüyen Ukrayna krizinde yoğun diplomatik temaslar devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih verildi! Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı? İşgal bu hafta mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

İki liderin telefon görüşmesi 1 saat sürdü. Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 12.06'da (TSİ 20.06) tamamlandı.

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Tarih verildi! Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı? İşgal bu hafta mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

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Tarih verildi! Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı? İşgal bu hafta mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen ve 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde yanıt verecek ve işgal Rusya'ya ciddi maliyetler getirecektir" denildi.

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Tarih verildi! Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı? İşgal bu hafta mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Ayrıca açıklamada Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağını ve Rusya'nın itibarını zedeleyeceğini yinelediği ve ABD'nin Başkan Putin ile diplomasiyi tercih etmeye hazır olmasına rağmen, müttefikleriyle birlikte diğer senaryolara da eşit şekilde hazır olduğunu söylediği aktarıldı.