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Tarih verildi! Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı? İşgal bu hafta mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Alman haber dergisi Der Spiegel bu sabah, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 16 Şubat Çarşamba günü başlayacak' haberini geçti. Dergi haberi 'Biden'a verilen son CIA brifinglerine' dayandırdı. Peki Rusya - Ukrayna savaşı yakın mı? Ülkeler vatandaşlarını Ukrayna'dan neden çekiyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, dünyanın kilitlendiği Rusya - Ukrayna gerilimini A Haber'de değerlendirdi.