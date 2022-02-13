Tarih verildi! Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı? İşgal bu hafta mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Ayrıca açıklamada Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağını ve Rusya'nın itibarını zedeleyeceğini yinelediği ve ABD'nin Başkan Putin ile diplomasiyi tercih etmeye hazır olmasına rağmen, müttefikleriyle birlikte diğer senaryolara da eşit şekilde hazır olduğunu söylediği aktarıldı.