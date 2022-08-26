Trump'ın başı belada! FBI duyurdu: 184 gizli belgeye ulaşıldı

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago isimli malikanesine yapılan baskına ilişkin Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) hazırladığı yeminli beyanda, daha önce burada yapılan aramada ele geçirilen 15 kutunun 14'ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı bildirildi. Bir kısmı kamuoyuna servis edilen belgelerde, Trump'ın avukatı ile FBI'ın gizli belgelerin Mar-a-Lago'nun bir odasında tutulduğuna ilişkin yazışmaları da yer aldı.

Giriş Tarihi: 26.08.2022 22:48 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 22:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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