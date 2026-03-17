A Haber ekibi saldırının ortasında kaldı: Hizbullah’ın roketi canlı yayında patladı
İsrail-Lübnan sınırında tansiyonun bir an bile düşmediği sıcak saatlerde, Hizbullah'ın fırlattığı roketler Nahariye kentini savaş alanına çevirdi. Bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere sahada bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, canlı yayın hazırlığı yaptıkları sırada roketli saldırının ortasında kaldı. Patlama seslerinin yankılandığı o anlarda saniyelerle sığınağa giren A Haber ekibi, saldırı altındaki bölgede yaşanan dehşeti ve İsrail savunma sistemlerinin çöküşünü saniye saniye ekranlara taşıdı.
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, İsrail'in Nahariye bölgesinde bölgedeki son durumu aktardıkları sırada Hizbullah tarafından ateşlenen roketlerin hedefi oldu.
Patlama seslerinin canlı yayına saniye saniye yansıdığı o anlarda, A Haber ekibi büyük bir tehlike atlatarak yetkililer tarafından sığınağa götürüldü. Bölgedeki dehşet anları ve saldırının boyutu tüm gerçekliği ile ekranlara yansıdı.
CANLI YAYINDA DEHŞET ANLARI
İsrail'in kuzeyindeki Nahariye bölgesinde sıcak gelişmeleri takip eden Emine Kavasoğlu, yayına bağlandığı sırada roketlerin düşmesiyle büyük bir panik yaşadı. Patlama seslerinin ardından bölgedeki durumu aktaran Emine Kavasoğlu, "Biz tam Nahariye'deydik ve çok yoğun bir saldırı başladı. Şu anda bizi hemen sığınağa soktular, görüntü almamıza izin verilmiyor ama art arda roketler ateşlendi" ifadelerini kullandı.
Roketlerin düştüğü noktanın çok yakınında bulunan ekip, güvenlik güçlerinin uyarısıyla saniyeler içinde balistik bir sığınağa yönlendirildi.
SIĞINAKTA ZORLU BEKLEYİŞ
Saldırı sonrası sığınakta bekleyen ekibe A Haber moderatörü Merve Özkan, "Sığındığınız noktalar güvenli mi?" sorusunu yöneltti. Emine Kavasoğlu, "Şu an güvenli bir noktadayız ancak yanı başımızda roket seslerini duyduk. Tehlike geçene kadar çıkmamıza izin verilmiyor çünkü hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonrası büyük parçalar düşebiliyor" sözleriyle bölgedeki yüksek riski vurguladı.
Kavasoğlu ayrıca, bölge halkının günlerdir diken üstünde olduğunu belirterek, "Lübnan'dan ateşlendiğinde erken uyarı sistemini harekete geçirecek zaman kalmıyor, her şey saniyeler içinde gerçekleşiyor" dedi.