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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 50 gemi ortadan kaybolmuştu! Lanetli Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü 50 gemi ortadan kaybolmuştu! Lanetli Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü İnsanlığın tarih boyunca çözemediği en önemli gizemlerden birisi Bermuda Şeytan Üçgeni. Hakkında onlarca film yapılan, sürekli gemi ya da uçak kazalarına ve esrarengiz kayıplara konu olan tuhaf bir coğrafi bölge ile ilgili kafa karıştıran iddialar kafa karıştırdı. Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 15:04
Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda geçmişte çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu bir bölge.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eskiden manyetik olduğu sanılan fakat günümüzde okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan bir doğal gaz kaynağına ev sahipliği yaptığı düşünülen bir alan.
Bu bölge Amerikan sahil koruma örgütünün 7 nolu bölge müdürlüğünün 5720 sayılı tutanak yazısında şöyle tarif ediliyor: "Bermuda üçgeni ya da şeytan üçgeni diye anılan yer, Atlantik'te, ABD'nin güneydoğu kıyılarında, açıklanamayan gemi, tekne ve uçak kayıplarının çok yüksek oranda yer aldığı bir alan. Bu üçgenin köşelerinde Bermuda, Florida'daki Miami ve Puerto Rico'daki San Juan olduğu kabul edilmekte…"
Uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz olay, içinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok insan tarafından 'doğaüstü bir takım güçlerin eseri' zannedildi.
Bu iddialar içinde bölgenin defalarca dünya dışı varlıkların ziyaretlerinde orada yarattıkları manyetik alanın bir etkisi olduğu, hatta Kristof Kolomb'un bile tuttuğu günlüklerde bölgede gökyüzünde uçan tanımlanamaz cisimlerden bahsedildiği söyleniyor.