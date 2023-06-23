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Ölen kızını mumyalatıp vitrinde sergiledi! Dünyanın kanını donduran olay

Dünyanın kanını kanını donduran olay Meksika'da meydana geldi. Chihuahua şehrinde 80 yılı aşkın bir süredir La Pascualita olarak bilinen genç bir kadın mankenin hikayesi tüyler ürpertti. Öyle ki, iddiaya göre bu manken dükkan sahibinin mumyalanmış kızı!

Giriş Tarihi: 23.06.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 14:06
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Ölen kızını mumyalatıp vitrinde sergiledi! Dünyanın kanını donduran olay

Meksika'nın Chihuahua şehrinde bulunan bir gelinlik mağazasının vitrinini süsleyen bu manken, dükkan sahibinin düğününden hemen önce ölen kızına çok benziyordu. Efsaneye göre; gencecik yaşında kızını kaybeden anne, kan donduran bir şey yaptı. Kızının cansız bedenini mumyalattı ve mağazasının vitrinine koydu.

ÖLEN KIZINI MUMYALATIP VİTRİNDE SERGİLEDİ!

1930'da Chihuahua, Meksika, Pascuala Esparza Perales de Perez, gelinlik konusunda uzmanlaşmış La Popular adında küçük ama oldukça başarılı bir giyim mağazasına sahipti. Sık sık günlerinin çoğunu mağazada çalışarak geçirir, müşterileri kocaman bir gülümsemeyle karşılarken her şeyin mükemmel durumda olmasını sağlardı. Yerlilere göre, Pascuala'nın işinden daha çok sevdiği tek şey kızıydı.

Bu nedenle, Pascuala kızının düğünü için izin aldığı için mağazanın bir günlüğüne kapanması sürpriz olmadı. Ancak birkaç gün sonra mağaza hala kapalıydı. İnsanlar genellikle mutlu ve davetkar olan Pascuala'yı merak etmeye ve endişelenmeye başladılar. Pascuala'nın kızının düğünden birkaç dakika önce öldüğünü öğrenince merakları üzüntüye dönüştü.

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Ölen kızını mumyalatıp vitrinde sergiledi! Dünyanın kanını donduran olay

Gelinliğine sığınan kızı akrep tarafından sokulmuş ve mihraba giderken yere yığılmıştı. Pascuala harap olmuştu ve birçok kişi mağazasının bir daha asla açılmayacağına inanıyordu.

Birkaç hafta sonra 25 Mart 1930'da El Popular'ın kapıları açıldı ve pek çok kişi kalbi kırık arkadaşlarını ziyaret etmek için mağazaya akın etti. Şok içinde, kızının her zaman onun yanında olacağını söyleyen neşeli ve mutlu bir Pascuala ile karşılaştılar.

Bu arada, diğer yerel halk, mağazanın vitrinindeki yeni bir teşhirin güzelliğine hayran kaldı. Daha önce gördüklerine benzemeyen yepyeni bir mankendi ama tanıdık geliyordu.

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Ölen kızını mumyalatıp vitrinde sergiledi! Dünyanın kanını donduran olay

Pascuala'ya gerçek gibi görünen bu mankeni nereden bulduğunu sorduğunda, mankenin Paris, Fransa'da özel yapım olduğunu söyledi. 25 Mart Día de la Encarnación (Enkarnasyon Bayramı) olduğundan, Pascuala mankene Encarnacion'un takma adı olduğu için "La Chonita" adını verdi.

Ama insanlar La Chonita'nın ne kadar canlı göründüğüne, ellerinde son derece ayrıntılı kırışıklıklara, bacaklarında varislere, yaşlı gözlere, canlı gibi bir cilde ve gerçek saçlara kapılmıştı. Yerel halk, La Chonita'nın Pascuala'nın rahmetli kızına çarpıcı bir benzerlik taşıdığını o zaman fark etti.

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Ölen kızını mumyalatıp vitrinde sergiledi! Dünyanın kanını donduran olay

Günler geçtikçe ve gerçek manken hakkında daha çok şey öğrenildikçe, mağaza özellikle Pascuala'nın kızına benzeyen bebeği görmek için oraya akın eden bir ziyaretçi akınına uğradı. Kısa süre sonra La Chonita'ya yeni bir isim bile verdiler, La Pascualita (küçük Pascuala). Bu kadar detaylı bir oyuncak bebeğin yapılmasının imkansız olduğu söylentileri yayılmaya başladı ve birçok kişi bunun bir oyuncak bebek olup olmadığını sorguladı.

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Ölen kızını mumyalatıp vitrinde sergiledi! Dünyanın kanını donduran olay

Mağaza kapandıktan bir gece sonra, mağazanın yakınında mola veren bir taksi şoförü, içeride dolaşan birini fark etti. Pencereden baktığında, karanlıkta dans eden, ay ışığının zar zor aydınlattığı gelinlikli güzel bir kadın gördü ve aşık oldu.

Ertesi gün, Pascuala'ya kadın hakkında soru sormak için dükkana döndü ama gördüğü kadının La Pascualita olduğunu anlayınca dehşet içinde donup kaldı.