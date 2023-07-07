07 Temmuz 2023, Cuma
Türkiye'yi ikna için yarışa girdiler! Dünyanın gözü NATO Zirvesi'nde
Dünya gözünü Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne çevirdi. NATO üyeleri, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği veto kararının kalkmasını bekliyor. İsveç'in taahhütlerini yerine getirmemei ve üst üste yaşanan skandallar sonrası Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NATO'ya yeşil ışık yakmadığından bahseden dünya basını, ABD Başkanı Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'yi ikna etmek için yarışa girdiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:11
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