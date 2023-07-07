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Türkiye'yi ikna için yarışa girdiler! Dünyanın gözü NATO Zirvesi'nde

Dünya gözünü Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne çevirdi. NATO üyeleri, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği veto kararının kalkmasını bekliyor. İsveç'in taahhütlerini yerine getirmemei ve üst üste yaşanan skandallar sonrası Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NATO'ya yeşil ışık yakmadığından bahseden dünya basını, ABD Başkanı Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'yi ikna etmek için yarışa girdiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:11
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Türkiye’yi ikna için yarışa girdiler! Dünyanın gözü NATO Zirvesi’nde

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Dünyanın gözü ise Türkiye'nin İsveç için vereceği kararda. İsveç'te son yaşanan skandallar sonrası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki olumsuz tavrını geçtiğimiz günlerde dile getirdi.

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Türkiye’yi ikna için yarışa girdiler! Dünyanın gözü NATO Zirvesi’nde

Vilnius'taki zirve öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla gerçekleştirilen Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

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Türkiye’yi ikna için yarışa girdiler! Dünyanın gözü NATO Zirvesi’nde

İsveç'in üçlü mutabakattaki tüm taahhütleri yerine getirdiği iddiasının ayrıca incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren bu tür eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadelede nasıl bir rol oynayabileceği de ayrıca tartışmaya açık hale geliyor. Mevzubahis olan yaşamsal çıkarlarımız ve ülkemizin bekasıdır. Devletimizin ve milletimizin güvenliğidir. Böyle bir konuda zaman baskısını bir metot olarak kullanılmasını hiçbir zaman tasvip etmedik. Yapılması gereken bellidir. Üçlü anlaşmanın gerekleri, harfiyen yerine getirilmelidir. İşte bugünkü toplantılarda üçlü muhtırada kayıtlı taahhütlerin teker teker üzerinden geçtik. Bu konudaki görüş ve tespitlerimizi ayrıntılı şekilde İsveç ve Finlandiya tarafıyla ve NATO Genel Sekreteri ile paylaştık" diye konuştu.

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Türkiye’yi ikna için yarışa girdiler! Dünyanın gözü NATO Zirvesi’nde

Bakan Fidan, terör örgütlerinin İsveç'te provokasyon ve eleman devşirmenin yanı sıra mali kaynaklara erişim sağlayabildiği durumda mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir önemi kalmadığını söyledi. Bakan Fidan, "İsveç, mevzuat değişikliği bağlamında bazı adımlar attı. Mevzuat değişikliklerinin şimdi fiiliyata yansıması gerekiyor. İsveç'teki güvenlik sistemi altyapısının, provokasyonlara engel teşkil edecek bir mekanizma üretememesi bizi açıkçası düşündürüyor. Terörle mücadele alanında İsveç'in NATO üyeliğinin ittifaka herhangi bir risk getirmemesi tam tersine olumlu bir katkıda bulunması gerek. İsveç'in Türkiye için güvenli bir müttefik olacağını bilmemiz gerekiyor.

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Türkiye’yi ikna için yarışa girdiler! Dünyanın gözü NATO Zirvesi’nde

PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ve bunlarla bağlantılı yapılar, İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse, eleman devşirebilecekse, mali kaynaklara erişim sağlayabilecekse mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası kalmıyor. Dolayısıyla İsveç'in üçlü muhtıradan neşet eden tüm taahhütleri yerine getirdiği iddiasını ayrıca incelemek gerekiyor. Öte yandan, Kurban Bayramı'mızın ilk gününde, milyarlarca Müslümanın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırılmasına izin verilmesi, asla göz ardı edebileceğimiz bir durum değildir. Üstelik bu ilk kez de olmuyor" diye konuştu.