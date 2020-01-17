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5 bin deveyi tüfekle öldürüp kana doymadılar! Avustralya katliama devam edecek

Avustralya'da aylardır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle 10 bin devenin ve bazı yabani atların itlaf edileceği duyurulmuştu. Avustralya tepkilere rağmen deve katliamını gerçekleştirdi ve 5 bin yabani devenin, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldüğü açıkladı. Önümüzdeki günlerde develerin vurulmaya devam edileceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 14:48
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5 bin deveyi tüfekle öldürüp kana doymadılar! Avustralya katliama devam edecek

Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5 bin yabani devenin, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldüğü açıklandı. 10 bin devenin öldürüleceğini duyuran yetkililer katliama devam edecek.

BBC'de yer alan habere göre, yerli aborjin halkının yaşadığı Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin yerel idaresi, pazar günü başlatılan deve itlafının beş gün sürdüğünü ve 5 bin yabani devenin öldürüldüğünü açıkladı.

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5 bin deveyi tüfekle öldürüp kana doymadılar! Avustralya katliama devam edecek

APY yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe göstererek develeri itlaf etme kararı almıştı. Daha sonra katliama yabani atlar da dahil edilmişti. "Tüm bu develerin gelmesi, çitleri devirmesi, evlerin etrafında dolaşması ve klimalardan su içmeye çalışması yüzünden korkunç sıcakta daha da berbat ve rahatsız koşullara saplanıp kaldık, kendimizi kötü hissediyoruz. Küçük çocukların güvenliğinden endişe ediyoruz".

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5 bin deveyi tüfekle öldürüp kana doymadılar! Avustralya katliama devam edecek

Kuraklık nedeniyle develerin su bulmak için büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiği ve bölgede yaşayanların tehlike altında olduğu iddia edilmişti.

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5 bin deveyi tüfekle öldürüp kana doymadılar! Avustralya katliama devam edecek

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülen operasyonda 5 bin devenin daha öldürüleceği tahmin ediliyor.

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5 bin deveyi tüfekle öldürüp kana doymadılar! Avustralya katliama devam edecek

İLK DEĞİL

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.