5 bin deveyi tüfekle öldürüp kana doymadılar! Avustralya katliama devam edecek

APY yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe göstererek develeri itlaf etme kararı almıştı. Daha sonra katliama yabani atlar da dahil edilmişti. "Tüm bu develerin gelmesi, çitleri devirmesi, evlerin etrafında dolaşması ve klimalardan su içmeye çalışması yüzünden korkunç sıcakta daha da berbat ve rahatsız koşullara saplanıp kaldık, kendimizi kötü hissediyoruz. Küçük çocukların güvenliğinden endişe ediyoruz".