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5 bin deveyi tüfekle öldürüp kana doymadılar! Avustralya katliama devam edecek
Avustralya'da aylardır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle 10 bin devenin ve bazı yabani atların itlaf edileceği duyurulmuştu. Avustralya tepkilere rağmen deve katliamını gerçekleştirdi ve 5 bin yabani devenin, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldüğü açıkladı. Önümüzdeki günlerde develerin vurulmaya devam edileceği tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 17.01.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 14:48
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