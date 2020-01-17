İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenekle atlar ateş üzerinde yürütüldü

İspanya'da kötülüklerden arınacaklarına ve salgın hastalıklardan korunacaklarına inanan bir kasaba halkı, 300 yıldır olduğu gibi yine atları ateş üzerinden yürüttü. Geçtiğimiz yıl birçok kesimden tepki alan İspanyol halkı, birçok atın ateşte yanarak yaralanmasını göz ardı etti. İspanya'da atlar, kötülüklerden arındırılmak için ateş üzerinde yürütüldü.