BİZE ULAŞIN
İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenekle atlar ateş üzerinde yürütüldü
İspanya'da kötülüklerden arınacaklarına ve salgın hastalıklardan korunacaklarına inanan bir kasaba halkı, 300 yıldır olduğu gibi yine atları ateş üzerinden yürüttü. Geçtiğimiz yıl birçok kesimden tepki alan İspanyol halkı, birçok atın ateşte yanarak yaralanmasını göz ardı etti. İspanya'da atlar, kötülüklerden arındırılmak için ateş üzerinde yürütüldü.
Giriş Tarihi: 17.01.2020 05:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 05:13
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19