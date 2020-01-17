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İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenekle atlar ateş üzerinde yürütüldü

İspanya'da kötülüklerden arınacaklarına ve salgın hastalıklardan korunacaklarına inanan bir kasaba halkı, 300 yıldır olduğu gibi yine atları ateş üzerinden yürüttü. Geçtiğimiz yıl birçok kesimden tepki alan İspanyol halkı, birçok atın ateşte yanarak yaralanmasını göz ardı etti. İspanya'da atlar, kötülüklerden arındırılmak için ateş üzerinde yürütüldü.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 05:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 05:13
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İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenekle atlar ateş üzerinde yürütüldü

İspanya'nın küçük bir kasabasında yaklaşık 300 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde, kötülüklerden arınma ve salgın hastalıklardan korunma inancıyla atlar ateş üzerinde yürütüldü.

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İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenekle atlar ateş üzerinde yürütüldü

HAYVAN HAKLARI DEVREYE GİRDİ

18. yüzyıldan kalma geleneğin kökeninde Hristiyan inanışına göre hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton'un her yıl 17 Ocak'ta anılması yatıyor.

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İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenekle atlar ateş üzerinde yürütüldü

Başkent Madrid'in 100 kilometre kuzeydoğusundaki San Bartolome de Pinares kasabasında yapılan "Las Luminarias" adlı etkinlikte, ateş ve duman arasından geçirilen atlar için endişe büyük.

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İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenekle atlar ateş üzerinde yürütüldü

TEPKİLERİ ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Hayvan hakları dernekleri, atların sadece duman arasından geçirilmesini, ateş üzerinde yürütülmemesi yönünde çağrılar yapsa da kasaba halkı atların en iyi şekilde korunduğunu savunuyor.

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İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenekle atlar ateş üzerinde yürütüldü

Las Luminarias, son yıllarda özellikle fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi görüyor.