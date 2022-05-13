3 yaşındaki bebeğini şeytan çıkarma ayininde öldürdü! Canice gülüp ‘olan oldu’ dedi
3 yaşındaki talihsiz çocuk, bir süredir uykusundan çığlıklarla uyanıyordu. Annesi de onu alıp babasına ait kilisenin bodrum katındaki eve götürdü. Ardından yaşananların her satırı ise tüyler ürpertti. İşte şeytan çıkarma ayini cinayetinin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 13.05.2022
12:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
12:08
3 yaşındaki bir kız çocuğu ile alakalı öne sürülen iddia kelimenin tam manasıyla dehşete düşürdü. Küçük çocuğun, büyükbabasının California'daki kilisesinde 12 saat boyunca devam eden bir şeytan çıkarma ayini esnasında ailesi tarafından işkence gördüğü ve öldürüldüğü öne sürüldü.
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VÜCUDUNUN PEK ÇOK YERİNDE BİRDEN ÇOK YARA VAR
Çarşamba günü elde edilen mahkeme belgelerine göre, küçük Arely Hernandez geçen Eylül ayında California'nın San Jose kentinde bulunan bir küçük bir kilisenin bodrum katındaki evde ölü bulundu. Belgelere göre küçük kız bulunduğunda
"gözlerinde, yüzünde, boynunda ve göğsünde birden fazla yara" mevcuttu.
"ÇOCUĞUM BİR İBLİS TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ"
Bölge savcı yardımcısı Rebekah Wise mahkeme belgelerinde
"çocuğun bir iblis tarafından ele geçirildiğine ve kilisede onun için dua ettiğine inanan" annesi, amcası ve büyükbabasıyla birlikte orada olduğunu yazdığını söyledi.
TEK SEBEBİ ÇIĞLIK ATARAK UYANMASI…
Arely'nin El Salvador doğumlu 25 yaşındaki annesi Claudia Elisa Hernandez, polislere 3 yaşındaki çocuğunun
"kötü bir ruh tarafından ele geçirildiğinden" emin olduğunu söyledi. Daily Beast tarafından yayınlanan polis belgelerine göre, bunun sebebi yalnızca küçük kızın çığlık atarak uyanmasıydı.
12 SAAT SÜREN İŞKENCE
Polis raporuna göre, anne ve erkek kardeşi daha sonra çocuğu kiliseye götürdüler ve burada kilisenin lideri olarak tanımlanan ve sertifikalı bir papaz olduğu iddia edilen babaları, tarafından karşılandılar.