2 Ekim’in tarihi yankısı! 1187’de Kudüs 2025’te Gazze | Umut ve kararlılığın simgesi Sumud Filosu

A HABER GALERİ

2 Ekim 1887'de Kudüs'te Selahaddin Eyyubi'nin adalet ve direniş sembolü olan tarihi zaferi, bugün 2 Ekim 2025'te Sumud Filosu'yla yeniden can buldu. Ancak İsrail'in korsan donanması filo gemilerini taciz ederek aktivistleri alıkoydu. Ablukayı kırmak üzere yola çıkan küresel filo, Gazze'de insanlığın cesaret, birlik ve özgürlük vurgusunu dünyaya haykırdı. Hatırlanacağı üzere Kudüs işgal altındayken Eyyubi, 'ben nasıl gülebilirim ki' sözünü söylemiş kutsal şehirdeki işgale son vermişti.

Sevgi Canpolat
02.10.2025
Takvim yaprakları 2 Ekim 1187'yi gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethederek adaletin ve direnişin sembolü oldu. Aradan tam 838 yıl geçti ve aynı gün, bu kez denizlerde insanlığın vicdanı yankılandı.

İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan rotasını Gazze'ye çeviren "Sumud Filosu", Filistin'in nefessiz bırakıldığı ablukayı kırmak için yola çıktı.

Dünyanın dört bir yanından cesur yüreklilerin katıldığı sefer, tam Gazze kıyılarına yaklaşmışken İsrail donanması tarafından alıkondu.

Korsan İsrail tarafından gemilere el konuldu, aktivistler gözaltına alınırken bu da tarihe düşülmüş bir direniş notu oldu.

Tıpkı 1887'de Kudüs'ün özgürlüğe kavuştuğu gibi, 2025'te Sumud Filosu'nun cesareti de adalet arayışının sembolü olarak tarihe geçti.

KAÇ GEMİ ALIKONULDU?
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun takip sistemine göre, İsrail 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdi, 19'unu da ele geçirdiği varsayılıyor.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde paylaşılan takip sistemine göre, İsrail donanması unsurları, Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun gemilerini yasa dışı şekilde ele geçirmeyi sürdürüyor.

Takip sistemindeki verilerde, İsrail'in Gazze'ye giden 44 gemiden 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdiği ve 19'unu da ele geçirdiğinin varsayıldığı belirtildi.

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

Ele geçirildiği varsayılan gemilerin isimlerinin de Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo olduğu belirtiliyor.

Takip sistemine göre, Marinette, Shireen ve Summertime-Jong'un da yoluna devam ediyor.

Öte yandan, Mikeno'nun ise Gazze'ye yaklaşık 9 deniz mili uzaklıkta beklediği ve geminin bir süredir hareket etmediği görülüyor.

"KUDÜS İŞGAL ALTINDAYKEN BEN NASIL GÜLEBİLİRİM Kİ"
Kudüs'ü fethinden önceki hayatı hakkında birçok menkıbe bulunan Sultan Selahaddin, kutsal şehri Haçlıların esaretinden kurtarmayı planlıyordu.

"Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki" sözüyle hafızalara kazınan Selahaddin Eyyubi, Eyyubiler devletini kurduktan sonra kutsal şehirdeki işgale son vermek için harekete geçti.

KUDÜS'ÜN FETHİ
Selâhaddin bu zaferden sonra hızlı bir fetih hareketine girişti. Filistin'de Akkâ, Taberiye, Askalân, Nablus, Remle, Gazze dahil birçok kaleyi ele geçirdi. Birkaç hafta içinde büyüklü küçüklü elli iki şehir fethedilmiş, sıra Kudüs'e gelmişti. Sultan 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Mi'rac mûcizesinin yıl dönümü olan 27 Receb 583 (2 Ekim 1187) Cuma günü Kudüs'ü fethetti. Sûr şehri hariç Filistin'deki bütün kaleler bir yıl sonra tamamen Selâhaddin'in eline geçti. Ertesi yıl Trablus Kontluğu ve Antakya Prinkepsliği'ne karşı sefere çıkan Selâhaddin, Trablusşam'a ait birkaç kale ile Antakya Prinkepsliği topraklarının çoğunu ele geçirdi. Diğer yandan Kudüs'ün ve birçok kalenin düşmesi üzerine bütün Batı Avrupa ülkelerinin katıldığı yeni bir Haçlı seferi düzenlendi. Haçlılar 1189'da Akkâ'yı kuşattılar. Selâhaddin ile Haçlılar arasında Akkâ önünde iki yıla yakın süren şiddetli savaşlar yapıldı. Fransa Kralı Philippe Auguste, Alman İmparatoru Barbarossa, İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard orduları ve donanmalarıyla gelip savaşa katıldılar. Akkâ 17 Cemâziyelâhir 587'de (12 Temmuz 1191) Haçlılar'ın eline geçti. Ancak Akkâ ile Yafa arasındaki sahil şeridini de ele geçiren Haçlılar'ın Kudüs'ü almak için yaptıkları teşebbüsler Selâhaddin tarafından başarısızlığa uğratıldı. Nihayet 21 Şâban 588 (1 Eylül 1192) tarihinde iki taraf arasında üç yıl sekiz ay süreli barış antlaşması imzalandı. Bazı tarihçilerin Akkâ ile Yafa arasındaki sahil şeridinin Haçlılar tarafından geri alınmasını Arslan Yürekli Richard'ın Selâhaddin'den daha üstün olmasına bağlaması doğru bir yaklaşım değildir. Richard kahraman bir kişi olmakla birlikte siyasî bakımdan toplayıcı, iyi bir lider değildi; yıllardır cephede olan Selâhaddin ise yorgun ve hastaydı; askerleri de yıpranmıştı. Haçlılar'ın bir dereceye kadar başarılı olmasının asıl sebebi donanma desteği ve dinç kuvvetlerle savaşmalarıydı. Selâhaddin, Muvahhidler'den donanma yardımı istemiş, fakat yardım alamamıştı.

İSLAM DÜNYASININ KAHRAMAN İSMİ EYYUBİ
Selâhaddin, Haçlılar'la antlaşma yaptıktan kısa bir süre sonra 27 Safer 589'da (4 Mart 1193) Dımaşk'ta vefat etti. Bu tarihte Mısır, Libya, Yemen, Filistin, Suriye ile Malatya ve Ahlat'a kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve Hemedan'a kadar Kuzey Irak'ta onun adına hutbe okunuyordu. Yerine büyük oğlu el-Melikü'l-Efdal Ali geçti. Selâhaddin geniş bir alanı kapsayan bir siyasî birlik kuran büyük bir devlet adamıdır. Bu siyasî birlik Eyyûbîler'in ardından Memlükler'le devam etmiş, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Kahire'yi ele geçirmesiyle son bulmuştur. Türkler Selâhaddin devrinde Mısır, Libya, Kuzey Sudan, Hicaz, Yemen gibi yerlere hâkim olmuş, bu hâkimiyet asırlarca devam etmiştir. Selâhaddin kuvvetli bir ordu, iyi çalışan bir devlet teşkilâtı kurmuş, Fâtımî hilâfetini yıkarak bölgedeki ideolojik parçalanmaya son vermiştir. Onun ikinci büyük başarısı Kudüs'ü ve Haçlılar'ın elinde olan birçok yeri kurtarmasıdır. Kudüs'ü geri alması İslâm dünyasının en ünlü kahramanları arasında yer almasını sağlamıştır.