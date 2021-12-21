21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 19 yaşındaki kayıp kız bodrumda çıplak bulundu! Sapıktan kan donduran tehdit

19 yaşındaki kayıp kız bodrumda çıplak bulundu! Sapıktan kan donduran tehdit

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçen hafta, kaldığı üniversite yurdundan elinde plastik bir poşet ile çıktıktan sonra 19 yaşındaki Madelyn Allen'den bir daha haber alınamadı. Ardından Allen, bir bodrumda çıplak halde bulundu. Allen, en son 7 gün önce ailesine mesaj göndermişti ve o günden beri bütün bölge sakinleri kendisini arıyordu.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 12:20
  • 1
  • 16
19 yaşındaki kayıp kız bodrumda çıplak bulundu! Sapıktan kan donduran tehdit

Aslen Kaysville'den olan üniversite öğrencisi Madelyn Allen, Brown'la bir internet sohbet grubunda tanışmıştı ve Salt Lake Tribune tarafından sağlanan beyana göre, 13 Aralık tarihinde Brown'la buluşmak için anlaşmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
19 yaşındaki kayıp kız bodrumda çıplak bulundu! Sapıktan kan donduran tehdit

EN SON YURT ODASINDAN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ

Okulun güvenlik kamerası görüntüleri, Allen'ın plastik bir torbayla yurt odasından çıktığını gösterdi. Mahkeme belgelerine göre, oda arkadaşları ertesi gün dönmeyince Allen'ın kaybolduğunu bildirdi.

  • 3
  • 16
19 yaşındaki kayıp kız bodrumda çıplak bulundu! Sapıktan kan donduran tehdit

SOYUP KÖMÜRLE KAPLAMIŞLAR!

Yetkililer, kayıp bir üniversite öğrencisinin evinde çırılçıplak ve kömürle kaplı halde bulunmasının ardından Utahlı bir adamın gözaltına alındığını söyledi.

  • 4
  • 16
19 yaşındaki kayıp kız bodrumda çıplak bulundu! Sapıktan kan donduran tehdit

Snow College Polis Şefi Derek Walk düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, 19 yaşındaki öğrenci Madelyn Allen'in, Cumartesi günü geç saatlerde yurt odasından kaybolduktan yaklaşık beş gün sonra kurtarıldığını ve ailesiyle tekrar bir araya geldiğini söyledi.

  • 5
  • 16
19 yaşındaki kayıp kız bodrumda çıplak bulundu! Sapıktan kan donduran tehdit

GENÇ KIZI GÜNLERCE TUTSAK ETTİ

Allen'ı internette tanıştıktan sonra günlerce Loa'daki evinde tutsak ettiği iddia edilen 39 yaşındaki Brent Neil Brown, ağırlaştırılmış insan kaçırma, cinsel saldırı ve adaleti engelleme suçlarıyla karşı karşıya.