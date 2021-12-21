19 yaşındaki kayıp kız bodrumda çıplak bulundu! Sapıktan kan donduran tehdit

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçen hafta, kaldığı üniversite yurdundan elinde plastik bir poşet ile çıktıktan sonra 19 yaşındaki Madelyn Allen'den bir daha haber alınamadı. Ardından Allen, bir bodrumda çıplak halde bulundu. Allen, en son 7 gün önce ailesine mesaj göndermişti ve o günden beri bütün bölge sakinleri kendisini arıyordu.