21 Aralık 2021, Salı
Alec Baldwin’in katil olduğu set cinayetinde yeni gelişme! Acılı baba konuştu
Dünya, aylardır ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i film çekimi esnasında yanlışlıkla öldürmesini konuşuyor. Kaza ile gerçekleşen cinayete ilişkin açıklamada bulunan Halyna Hutchins'in babası, Alec Baldwin'in kızının ölümünden 'kısmen sorumlu' olmasını kabul edemediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 12:50
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