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Alec Baldwin’in katil olduğu set cinayetinde yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Dünya, aylardır ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i film çekimi esnasında yanlışlıkla öldürmesini konuşuyor. Kaza ile gerçekleşen cinayete ilişkin açıklamada bulunan Halyna Hutchins'in babası, Alec Baldwin'in kızının ölümünden 'kısmen sorumlu' olmasını kabul edemediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 12:50
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Alec Baldwin’in katil olduğu set cinayetinde yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem yapımcılığını yaptığı hem de rol aldığı Rust adşı filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin hayatını kaybetmesine, yönetmenin de yaralanmasına sebep olmasının yankıları devam ediyor.

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Alec Baldwin’in katil olduğu set cinayetinde yeni gelişme! Acılı baba konuştu

YARDIMCI YÖNETMENİN ACILI BABA KONUŞTU

Ekim ayındaki kazada hayatını kaybeden Hutchins'in babası sessizliğini bozdu. 61 yaşındaki Anatoly Androsovych, aktörün 41 yaşındaki kızının ölümünden 'kısmen sorumlu' olduğunu söyledi.

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Alec Baldwin’in katil olduğu set cinayetinde yeni gelişme! Acılı baba konuştu

KATİLİN HAREKETLERİNE ANLAM VEREMİYOR

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Androsovych, 'Baldwin'in hareketlerine anlam veremediğini' belirtti.

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Alec Baldwin’in katil olduğu set cinayetinde yeni gelişme! Acılı baba konuştu

'HAZIRLIKLAR SIRASINDA NEDEN ATEŞ ETTİ?'

'Hazırlıklar sırasında neden ateş etti?' diye soran Androsovych sözlerine şöyle devam etti;

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Alec Baldwin’in katil olduğu set cinayetinde yeni gelişme! Acılı baba konuştu

"KISMEN SORUMLU TUTULMAMASI ANLAYAMADIĞIM BİR ŞEY"

'Kurşun Baldwin'in tetiğini çektiği silahtan çıktı. Bu yüzden onun kısmen sorumlu tutulmaması benim anlayamadığım bir şey.'