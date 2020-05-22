15 bin yıllık kemikler bulundu! 60 tanesi yan yana...

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden yeni havalimanının inşaat sahasında 60'ın üzerinde mamuta ait kemiklerin bulunduğu bildirildi. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden (INAH) yapılan açıklamada, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'nın şantiyesinde bulunan mamut kalıntılarının 15 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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