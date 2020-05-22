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Pakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte korkunç kazadan görüntüler
Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 90 yolcu vardı. İslamabad Büyükelçisi Mustafa Yurdakul ülkede yaşanan feci kazanın ayrıntılarını A Haber ekranlarında anlattı. Yurdakul, uçakta Türk yolcusunun olmadığını aktardı. Düşen uçakta kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 15:28Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 15:30