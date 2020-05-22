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Haberler Galeri Pakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte korkunç kazadan görüntüler

Pakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte korkunç kazadan görüntüler

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 90 yolcu vardı. İslamabad Büyükelçisi Mustafa Yurdakul ülkede yaşanan feci kazanın ayrıntılarını A Haber ekranlarında anlattı. Yurdakul, uçakta Türk yolcusunun olmadığını aktardı. Düşen uçakta kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 15:30
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Pakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte korkunç kazadan görüntüler

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A-320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentindeki havalimanı yakınlarında, yerleşim yerine düştü.

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Pakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte korkunç kazadan görüntüler

Yerel medya, uçakta 90 yolcunun, 8 mürettebatın bulunduğunu duyurdu. Kazadan kurtulan olup olmadığının henüz bilinmediği aktarıldı.

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Pakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte korkunç kazadan görüntüler

Öte yandan, uçağın düştüğü noktaya çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği bildirildi. PIA Sözcüsü Abdullah Hafeez, "Şu anda bir şey söylemek için erken. Dualarım ailelerle birlikte. Şeffaf bir şekilde bilgi paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Pakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte korkunç kazadan görüntüler

PAKİSTAN ORDUSU DA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler'den (ISPR) yapılan açıklamada, Ordu Hızlı Tepki Gücü'nün kaza noktasına gönderildiği ve kurtarma çalışmalarına katılacağı belirtildi.

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Pakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte korkunç kazadan görüntüler

KARAÇİ'DEKİ HASTANELERDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Pakistan Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaza sonrası Karaçi kentindeki tüm hastanelerde acil durum ilan edildiği duyuruldu..