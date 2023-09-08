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Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir? Daha önce hangi savaşlarda kullanıldı? Etkileri neler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı

ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı. ABD'nin Ukrayna'ya yardımında seyreltilmiş uranyumlu mermiler var. Peki bunların özelliği ne? Uranyum mermisi nerede kullanılacak? Radyoaktif mermiler ne sonuç doğurur? İnsan sağlığına etkisi var mı? Savaşın seyrini nasıl etkiler? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.09.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 13:53
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Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir? Daha önce hangi savaşlarda kullanıldı? Etkileri neler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı

ABD yönetimi Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını açıkladı. Yeni pakette bugüne kadar yer almayan bir mühimmat türü var.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderileceğini açıkladı.

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Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir? Daha önce hangi savaşlarda kullanıldı? Etkileri neler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı

Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir? Daha önce nerelerde kullanıldı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir? Daha önce hangi savaşlarda kullanıldı? Etkileri neler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı

DAHA ÖNCE NERELERDE KULLANILDI?

Önce anlamlandırmaya çalışalım. Daha önce Körfez Savaşı'nda, Irak'ın işgalinde, Kosova Savaşı'nda ve Bosna Savaşı'nda kullanıldı seyreltilmiş uranyum çekirdekli mermiler.

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Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir? Daha önce hangi savaşlarda kullanıldı? Etkileri neler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı

Özellikle A10 tank avcısı diye bildiğimiz uçaklarda 25-30 milimetrelik anti-tank mühimmatı olarak kullanırken bir diğer tarafıyla da özellikle tanklarda 105 milimetrelik ve 120 milimetrelik namlularda bu mühimmat kullanıldı.

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Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir? Daha önce hangi savaşlarda kullanıldı? Etkileri neler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı

SOVYET TANKLARINI RAHATLIKLA VURDULAR

Özellikle Körfez Savaşı'nda bir gerçekle karşı karşıya kalındı. Rus tanklarını kullanan Irak ordusu 300 metreden yine seyreltilmiş uranyumla güçlendirilmiş katmanlı Abramslar karşı, 300-400 metreden atış yaptığı halde bu tankların zırhlarını delemedi. Ama buna karşılık seyreltilmiş uranyum mermileri kullanan ABD Abramsları Sovyet T72 tanklarını çok rahatlıkla vurdular ve etkisiz hale getirdiler.